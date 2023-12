Pronostic Brest Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest prend le meilleur sur Clermont

Arrivé en cours de saison dernière, Eric Roy a métamorphosé le club breton. La saison passée, Brest a obtenu son maintien en Ligue 1 et a ensuite réalisé d’excellents résultats lors de ce début d’exercice. Après 13 journées, le club brestois se trouve à la 7e place avec 18 points, à 1 seule unité de la dernière place qualificative pour une compétition européenne (et 1 match en retard). En difficulté lors des dernières semaines, Brest avait aligné 5 journées sans la moindre victoire avec deux nuls contre Nice et Toulouse, mais surtout 3 défaites contre Lille, le PSG et Monaco. Finalement, la formation bretonne a retrouvé des couleurs loin de ses bases en s’imposant à Montpellier (1-3) le week-end dernier. Paradoxalement, Brest a pris plus de points loin de ses bases que dans son stade Francis-le-Blé. Eric Roy compte sur les Mounié, Le Douaron, Del Castillo ou Lees Melou pour prendre le meilleur sur Clermont. Auteur de 2 buts, Mounié est l’attaquant le plus décisif en ce moment côté brestois, et a aussi marqué avec le Bénin pendant la trêve internationale.

De son côté, Clermont dispute sa troisième saison consécutive en Ligue 1. Lors des 2 premiers exercices, le club auvergnat est parvenu à atteindre son objectif de maintien et a même réalisé une très belle saison l’an passé, conclue dans la 1re partie de tableau. Cette année, les hommes de Gastien ne connaissent pas la même réussite puisqu’ils sont englués dans le bas de tableau, en avant-dernière position. Avec 10 points, les Clermontois accusent seulement 2 points de retard sur Toulouse, première formation non relégable. Largement battu le week-end dernier contre Lens (0-3), Clermont disputait une rencontre en retard en milieu de semaine face à Montpellier (1-1). Ce nul n’arrange pas les affaires clermontoises mais est un bon résultat à La Mosson, où Montpellier menait 4-2 lors du match arrêté en raison de ses supporters. Pour tenter d’accrocher un résultat en Bretagne, Pascal Gastien ne pourra pas compter sur Seidu expulsé contre Lens. Ce dimanche, Brest devrait prendre le dessus sur Clermont qui a joué 90 minutes en milieu de semaine.

Brest renverse Clermont et assure son maintien