Pronostic Clermont Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Clermont

Homme fort du projet clermontois depuis plusieurs années, Pascal Gastien voit sa position être fragilisée. En effet, son équipe enchaine les résultats décevants et a montré un visage défaitiste à Lille (4-0) le week-end dernier. A la suite de ce nouveau revers, la formation auvergnate est retombée à la dernière place. Actuellement, les partenaires d’Ogier accusent 4 points de retard sur les premiers non relégables. Avant la défaite à Lille (4-0), Clermont avait réalisé des prestations intéressantes avec un succès à Nantes (1-2) avant de partager les points avec Strasbourg (1-1). Lors de son dernier match de 2023 face à Rennes, le club clermontois avait également montré de bonnes dispositions mais avait été plombé par l’expulsion de Caufriez. Pour tenter de relancer le club, Clermont espère le retour en forme de ses attaquants, décevants lors des premiers mois, à l’image de Kyei.

En face, Brest est la très bonne surprise de Ligue 1. Arrivé l’an passé sans faire de bruit, Eric Roy a totalement métamorphosé le club breton qui occupe actuellement la 3e place du championnat. Les partenaires de Chardonnet ont montré lors des 2 dernières journées qu’il faudrait compter avec eux puisqu’ils ont tenu tête aux deux premiers du classement à savoir le PSG (2-2) et l’OGC Nice (0-0). A la suite de ces performances, la bande à Roy accuse 3 points de retard sur les Aiglons mais voit également revenir les Lille, Monaco, Lens voire Rennes. Ce déplacement chez la lanterne rouge est une excellente opportunité de prendre 3 points pour consolider sa place sur le podium. En milieu de semaine en revanche, Brest n’a cette fois rien pu faire contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France (3-1). De plus, l’excellent Brassier a été exclus et manquera ce voyage en Auvergne. Déterminé à renouer avec la victoire, Brest devrait profiter de la fébrilité clermontoise pour s’imposer.

