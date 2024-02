Pronostic Lens Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens enchaîne face à Strasbourg

Le Racing Club de Lens a logiquement connu une première partie de saison compliquée mais Franck Haise a réalisé un excellent travail pour redresser la barre. Le technicien lensois a permis à son équipe d’accrocher la 3e place de sa poule en C1, qui lui permettra de disputer les 16es de finale de l’Europa League face à Fribourg. En championnat, la formation artésienne est remontée au classement mais avait enchainé 2 revers face à Nice et le PSG, qui sont tout simplement les deux premiers de Ligue 1. Ensuite, le Racing s’est repris en déplacement en dominant successivement Toulouse (0-2) et le FC Nantes (0-1). A la faveur de ces victoires, Lens se retrouve à la 6e place avec 3 points de retard sur le 4e, Lille. Ce samedi, les Nordistes comptent sur le soutien de leur public pour prendre le dessus sur Strasbourg.

En face, Strasbourg est une satisfaction. Malgré de nombreux changements à l’intersaison liés à l’arrivée de nouveaux propriétaires, le club alsacien se trouve en 10e position avec 9 points de plus que la première formation relégable. De plus, en milieu de semaine, le club strasbourgeois disputait la Coupe de France, devenu l’un des objectifs prioritaires du club. Les partenaires de Gameiro ont fait le taf pour s’imposer face au Havre (3-1) avec un nouveau but de Bakwa, en grande forme. En revanche, en L1, le Racing reste sur 3 matchs sans victoire avec des nuls contre Marseille et Clermont pour une défaite face à Paris le week-end dernier. Lors de cette affiche, les hommes de Vieira n’ont pas démérité mais ont manqué d’efficacité. A domicile, Lens devrait poursuivre sur son excellente dynamique défensive (0 but encaissé sur les deux derniers matchs) et prendre le meilleur sur Strasbourg.

Lens confirme son embellie à Strasbourg