Lens confirme son embellie à Strasbourg

RC Strasbourg Alsace 0-1 RC Lens

But : Wahi (16e) pour les Sang et Or

La dynamique des résultats a encore frappé. D’un côté, Strasbourg jouissait d’un joli début de saison et pouvait rejoindre provisoirement Brest en tête de la Ligue 1 malgré des performances globalement en baisse. De l’autre, Lens avait enfin stoppé sa spirale négative en glanant son premier succès contre Toulouse la semaine dernière, quittant ainsi la zone de relégation. Et malgré l’écart au classement, ce sont bien les vice-champions de France qui repartent avec trois points de plus ce soir après un match maîtrisé quasiment de bout en bout face à des Strasbourgeois en panne d’imagination offensivement.

Wahi, la vitesse supérieure

Dans ce duel de belles cylindrées entre les deux Racing, tout le monde cale pourtant au démarrage malgré deux offensives de Dilane Bakwa (9e) et Habib Diarra (12e) pour Strasbourg, jusqu’à ce qu’Elye Wahi active la nitro : un ballon récupéré par Florian Sotoca qui sert l’ancien Montpelliérain dont le talent envoie Gerzino Nyamsi dans le décor et oblige Matz Sels à abdiquer sur une frappe puissante du gauche à l’entrée de la surface (0-1, 16e). Le rapport de force tourne alors rapidement à l’avantage des Sang et Or, privés d’un second but dans la foulée par Sels et son horizontale photogénique sur une tête de Kevin Danso (21e). Lens creuse l’écart dans tous les secteurs, mais peine encore une fois devant la ligne, Sotoca n’étant pas assez précis (28e). Au rupteur, Strasbourg parvient néanmoins à contrôler son adversaire pour rester dans son rétroviseur avant la pause, un moindre mal pour une équipe qui n’a toujours pas inscrit de pion dans une première période cette saison.

La semaine de vérité

Pourtant, malgré une belle résistance physique et psychologique, à l’image du calme plat d’Ângelo Gabriel face aux multiples provocations de Facundo Medina, les joueurs de Patrick Vieira repartent sur les mêmes bases face à une équipe décomplexée par son succès contre Toulouse la semaine dernière, à l’image d’une action éclair initiée par Sotoca et achevée par Wahi, freiné toutefois par Sels et une position de hors-jeu (49e). Preuve des difficultés des Alsaciens, leur premier corner n’intervient qu’à l’heure de jeu – corner qui ne donne rien par ailleurs – et les véritables actions se font attendre alors que les minutes s’écoulent. Mais face à la pire défense de Ligue 1 (douze buts encaissés, à égalité avec Lorient et Clermont), les Strasbourgeois sont incapables de retourner le scénario d’un match dont la plus belle image de cette seconde période aurait pu être le retour d’Adrien Thomasson – clément avec son ex (80e, 90e+3) – sous les applaudissements respectueux de son ancien public (74e). Mais Lucas Perrin offre un dernier espoir à la Meinau, éteint avec brio par Brice Samba (90e). Premier clean sheet et surtout deuxième victoire d’affilée pour Lens, qui confirme ainsi son regain de forme et prépare idéalement une semaine d’enfer avec la réception d’Arsenal mardi et Lille dimanche. Au charbon.

Strasbourg (4-3-3) : Sels – Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine – Diarra (Sissoko, 81e), Doukouré, Deminguet (Sahi, 61e) – Gabriel, Emegha (Mothiba, 70e), Bakwa (Gameiro, 61e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Mendy (Samed, 66e), Diouf (El Aynaoui, 85e), Machado (Frankowski, 75e) – Sotoca, Fulgini (Thomasson, 74e) – Wahi (Guilavogui, 66e). Entraîneur : Franck Haise.

Revivez Lens - Strasbourg (2-1)