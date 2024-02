Patrick Vieira sur le départ de Matz Sels : « Ça a été dur »

Ne pas céder au fatalisme.

Interrogé sur le départ surprise de son gardien Matz Sels, suite à la défaite de Strasbourg face au Paris-SG (1-2) ce vendredi soir, Patrick Viera, l’entraîneur de Strasbourg a parlé à cœur ouvert du transfert de son taulier. Le désormais ex-capitaine du club alsacien a rejoint Nottingham Forest dans les dernières heures du mercato hivernal pour environ 8 millions d’euros (plus 2 millions de bonus).

🎙 Patrick Vieira, fataliste, comprend le transfert de Matz Sels. Toutefois le coach du @RCSA reste confiant pour l'avenir et le projet du club 💪#RCSAPSG pic.twitter.com/e0USR7wUHk — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 2, 2024

« Matz Sels, ça été un grand joueur pour le Racing. Mais quand un club anglais arrive et que le joueur veut aller jouer en Angleterre, c’est difficile pour nous de le retenir, a confié l’ancien entraîneur de Crystal Palace, visiblement ému. On a perdu un joueur emblématique, un joueur important. Mais malheureusement, c’est le métier qui est comme ça, et on doit l’accepter. Ça a été dur, pour moi et pour les joueurs parce que c’était l’un de nos leaders dans le vestiaires […] On le remercie pour tout ce qu’il a fait au club lors des six dernières saisons. »

