Lionel Messi aurait demandé à l'Inter Miami de ne pas jouer un match à cause du froid

Le froid plutôt que le show.

C’est le retour du foot aux États-Unis cette semaine. Avant la reprise de la MLS doivent se tenir les seizièmes de finale allers de la CONCACAF Champions League, dont la rencontre entre Kansas City et l’Inter Miami, prévue dans la nuit de mardi à mercredi. Celle-ci pourrait se jouer sans Lionel Messi pour des raisons… météorologiques.

Des chutes de neige et une température négative

Il faut dire qu’il ne devrait pas faire un temps à mettre le nez dehors ou les crampons sur un terrain de foot. Les températures pourraient atteindre les -15 degrés dans le Missouri, où des chutes de neige sont attendues, au point que l’Inter Miami avait initialement demandé le report du match.

Annulation ou non, Messi ne serait en tout cas pas chaud pour se les peler cette semaine. Selon le podcast MiaTotalFootball, qui suit au quotidien l’actualité de l’Inter Miami, l’Argentin aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne souhait pas jouer cette rencontre, qui sera la première officiellement pour la franchise depuis le 10 novembre. Messi préférerait se préserver pour le retour du championnat et la réception de New York City, le 22 février.

Au moins, Cristiano Ronaldo n’a pas ce souci en Arabie saoudite.

