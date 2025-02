Le Barça aurait refusé deux joueurs très expérimentés

La version ibérique d’Oussama Ammar.

Selon SPORT, le FC Barcelone aurait en effet été approché par les représentants de Virgil van Dijk (Liverpool) et de Joshua Kimmich (Bayern Munich), deux joueurs en fin de contrat cet été et donc potentiellement amenés à changer d’air. Une information à prendre avec des pincettes évidemment, alors que le média espagnol assure que c’est le directeur sportif du Barça, Deco, qui aurait opposé un « non catégorique » à ces deux joueurs.

Van Dijk trop âgé pour le Barça ?

Pour Van Dijk, les dirigeants barcelonais seraient réticents en raison de son âge avancé (il aura 34 ans en juillet) et placeraient de toute façon Jonathan Tah comme priorité absolue. Longtemps évoqué au Barça de son côté, Kimmich serait plus proche de prolonger au Bayern que de prendre le Lufthansa vers Barcelone. De plus, les Catalans semblent se contenter d’un milieu déjà fourni (Frenkie de Jong, Pedri, Marc Casadó).

La Masia en force.

Neymar à Santos, un tremplin pour faciliter un retour au Barça ?