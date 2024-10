Au Barça, la République des enfants

Si Carlo Ancelotti n'a jamais été un grand fan de lancer des jeunes issus de l'académie du Real Madrid, Hansi Flick use de la Masia à tort et à travers. Pour son premier Clásico , l'entraîneur du Barça devrait à nouveau faire confiance à ses jeunes joueurs, dont il ne peut désormais plus se passer.

« Ce que je vois des premières séances d’entraînement, c’est incroyable. Merci La Masia. » S’il est de bon ton de caresser les promesses du centre de formation barcelonais dans le sens du poil quand on veut se faire apprécier des supporters blaugrana, Hansi Flick a allié les mots aux actes. Quatre mois après cette première interview comme entraîneur du Barça, le technicien allemand inflige une rouste 4-1 au Bayern Munich, son ancien club, avec six poulains formés au club dans le onze de départ : Iñaki Peña, 25 ans, Pau Cubarsí, 17 ans, Alejandro Balde, 21 ans, Marc Casadó, 21 ans, Fermín López, 21 ans et Lamine Yamal, 17 ans. Au total, ce sont mêmes neuf gamins de la Masia qui ont foulé la pelouse du stade de Montjuic ce soir-là, avec les entrées d’Ansu Fati, 21 ans, Dani Olmo, 26 ans et Gerard Martin, 22 ans. Tous ces visages juvéniles et biberonnés au barcelonismo se sont d’ailleurs précipités vers le kop au coup de sifflet final pour entonner les différents chants catalans avec les supporters.

Xavi, étape numéro un

Depuis le passage de Xavi, le centre de formation avait retrouvé une place de choix dans l’effectif du Barça, avec pas moins de 15 jeunes lancés par l’entraîneur catalan en trois saisons. Une question de contexte d’abord, lié aux difficultés économiques rencontrées par le club et aux innombrables blessures. Parmi les têtes blondes qui garnissent aujourd’hui les rangs blaugrana, ils sont six (Marc Casadó, Iñaki Peña, Pau Cubarsí, Hector Fort, Fermín López et Lamine Yamal) à avoir fait leurs débuts durant l’ère Xavi. Son départ avait d’ailleurs laissé un gros vide auprès des canteranos, tous très reconnaissants de l’opportunité qu’il avait pu leur offrir. L’arrivée de Hansi Flick n’a pas vraiment bouleversé cet équilibre habituel au Barça, entre stars et gamins du club. Mieux encore, il a fait passer tout ce beau monde vers un autre niveau.

Je n’ai pas assez de mots pour décrire La Masia. La façon dont ces joueurs évoluent et l’entente qu’ils ont entre eux sont incroyables, et on prend plaisir à les regarder. Hansi Flick, papa poule

Dès la pré-saison aux États-Unis, ils étaient dix-sept jeunes issus de l’équipe B et des U19 à être convoqués par l’entraîneur allemand. Six d’entre eux sont même titulaires lors du premier match, une victoire 3-2 face à Manchester City scellée après une séance de tirs au but gagnée grâce à Toni Fernandez, 16 ans. Depuis, Hansi Flick ne s’est plus jamais passé des services des « Masians », qui prennent une place grandissante dans son effectif. « L’âge ne compte pas pour moi, c’est la qualité qui compte, affirmait-il après la victoire face au Bayern. C’est incroyable de voir de jeunes joueurs comme Pau Cubarsí, âgé de 17 ans, faire preuve d’un tel sang-froid face à des joueurs de classe mondiale. » Avec une moyenne de 23,6 ans, le Barça a l’effectif le plus jeune de la Liga. Ce qui n’empêche pas le club catalan d’être leader du championnat, avec trois points d’avance sur le Real Madrid avant le Clásico de ce week-end.

Un trésor à choyer

« Je n’ai pas assez de mots pour décrire La Masia. La façon dont ces joueurs évoluent et l’entente qu’ils ont entre eux sont incroyables, et on prend plaisir à les regarder, a appuyé Flick avant le grand choc. Je dis toujours aux joueurs de ne pas sous-estimer cela. C’est très spécial. » Cette identité de jeu tant imprégnée dès le plus jeune âge a d’ailleurs permis à l’Allemand de titulariser très rapidement les nouveaux arrivés, à l’image de Marc Bernal, aucun match en professionnel avant cette saison, qui a enchainé les trois premières journées comme titulaire, à seulement 17 ans. Avant de se faire le ligament croisé face au Rayo Vallecano, sur son premier match complet. Une blessure très précoce pour le jeune milieu de terrain, qui, selon les médias catalans, a choqué l’entraîneur allemand, qui serait allé le voir à l’hôpital pour s’excuser de ne pas l’avoir remplacé.

Si aujourd’hui encore cinq joueurs de moins de 21 ans sont des titulaires indiscutables du Barça – Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Marc Casado, Pedri et Lamine Yamal – Flick a appris de ces erreurs et n’hésite plus à faire tourner sur certaines rencontres pour épargner ces très jeunes organismes. La première défaite de la saison le 28 septembre à Pampelune intervient d’ailleurs après un large turnover, « nécessaire » selon le technicien : « Nous avons eu beaucoup de matchs et beaucoup de joueurs ont joué beaucoup de minutes. Nous devons faire attention. Je dois m’en occuper. C’est ma responsabilité. Si vous voulez blâmer quelqu’un pour cette défaite, blâmez-moi, ce n’est pas grave. » Mais si les jeunes habituellement titulaires ont temporairement laissé leur place dans le XI, ils ont été remplacés par d’autres juniors du club. C’est ainsi que Sergi Dominguez, 19 ans, était aligné aux côtés de Pau Cubarsí, ou que Pau Víctor, 22 ans, héritait du couloir gauche de Raphinha.

Un oeil sur tous

Au total, ils sont douze joueurs issus de la réserve ou des U19 à avoir été convoqués au moins une fois dans le groupe de Hansi Flick lors des treize premiers matchs de la saison, la moitié d’entre eux n’ayant pas encore eu leur chance sur le pré. Mais tous participent régulièrement aux séances d’entraînement de l’équipe première, quand d’autres sont suivis par l’Allemand depuis les tribunes de l’Estadi Johan Cruyff, d’où il vient souvent observer le Barça Atlètic. « La confiance que l’entraîneur donne à tous les jeunes joueurs qui montent, ils lui la rendent en jouant bien. Cela leur permet de gagner en confiance et d’avoir plus de liberté pour oser essayer des choses », salue Pedri, vice-capitaine à tout juste 21 ans, dans une interview pour ESPN. À ses côtés, Wojciech Szczęsny, 34 ans et sorti de sa retraite pour jouer le rôle de deuxième gardien derrière Iñaki Peña, a dû s’habituer à côtoyer des bambins au quotidien : « J’avoue que c’est étrange, certains de ces joueurs ne m’ont probablement jamais vu jouer pour Arsenal alors que je n’ai pas l’impression que ça fasse si longtemps ! »

