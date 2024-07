Amical : Une très jeune équipe du Barça tient Manchester City en échec

Les premiers pas du Barça de Flick.

En tournée aux États-Unis, le FC Barcelone s’est frotté à une belle machine au bien nommé Camping World Stadium, à Orlando. Le club catalan a tenu en échec Manchester City deux buts partout (buts de Pau Victor à la 24e et Pablo Torre pour Barcelone, O’Reilly à la 39e et Grealish à l’heure de jeu pour les Citizens) dans la nuit de mardi à mercredi, et a remporté la séance de tirs au but après le match (4-1). À noter que malgré une équipe B, quelques titulaires étaient présents pour Pep Guardiola, comme Jack Grealish, Ederson, Mateo Kovačić ou Joško Gvardiol.

Composée très largement de jeunes joueurs dans le 11 de départ, l’équipe d’Hansi Flick a affiché un beau visage, de quoi provoquer les compliments de Pep Guardiola himself : « J’ai vraiment aimé les jeunes. J’ai trouvé Marc Bernal (17 ans) extraordinaire, comment il contrôle, comment il joue. Mais tout le monde a joué de manière incroyable, ils font très bien les choses, ils savent quand courir, quand presser, quand anticiper. Je leur souhaite le meilleur. Ils vont faire une très bonne saison. Ils ont de jeunes joueurs, avec beaucoup de talent. »

Hansi Flick lui aussi a été très content de ses jeunes joueurs mais a préféré souligner l’état d’esprit de son équipe : « Nous avons vraiment bien joué face à une grande équipe. Nous avons défendu ensemble et attaqué ensemble, comme une équipe, et c’est ce que nous voulons. Nous nous sommes battus les uns pour les autres. »

La première pierre de la reconstruction post-Xavi est posée.

