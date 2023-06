Pronostic Portugal Bosnie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Portugal fait le taf face à la Bosnie

Suite à son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde par le Maroc (1-0), le Portugal a décidé de miser sur Roberto Martinez, qui avait été pendant de nombreuses saisons en charge de la Belgique. Pour ses premiers matchs à la tête des Portugais, Martinez a vu ses hommes faire le job face à deux adversaires modestes le Liechtenstein (4-0) et contre le Luxembourg (6-0). Lors de ces rencontres, le capitaine de la Selecao Cristiano Ronaldo s’est mis en évidence avec 4 buts inscrits sur les 10 marqués par son équipe. Finalement, l’arrivée de Martinez n’a pas changé grand-chose en terme d’effectif car il convoque toujours les Ronaldo, Ramos, Leao, Felix, Fernandes, Pepe, Cancelo ou Rui Patricio. A noter également que les 2 récents champions d’Europe avec Manchester City, Ruben Dias et Bernardo Silva sont également du voyage. Au niveau des absences, on note celle de Nuno Mendes, le meilleur espoir de la Ligue 1, et de Joao Mario, auteur d’une grosse saison avec Benfica. Avec 6 points pris en 2 rencontres, le Portugal affronte l’un de ses plus coriaces adversaires du groupe ce samedi, la Bosnie.

Cependant, la sélection bosniaque n’a plus participé à une phase finale de compétition internationale depuis la Coupe du Monde 2014. Absente donc du Mondial au Qatar, la Bosnie s’est relancée dans le début de ces éliminatoires en s’imposant à domicile face à l’Islande (3-0) avec un doublé du milanais Krunic. En revanche, la sélection bosniaque s’est inclinée lors de la 2e journée en Slovaquie (2-0). Ce qui confirme les problèmes à l’extérieur de la Bosnie qui n’a gagné qu’1 seul de ses 15 derniers matchs en déplacements. Faruk Hadzibegic s’appuie sur les habituels cadres avec les Kolasinac, Pjanic, et Dzeko, qui avaient raté les matchs de mars. En revanche, Krunic est blessé et manquera ce rassemblement international. Devant son public, le Portugal devrait s’imposer tranquillement face à une Bosnie vieillissante.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

