Tout le monde peut devenir copropriétaire d’un club des Îles Salomon !

La démocratie corinthienne à l’ère du numérique.

Le Real Kakamora FC est un club de première division des Îles Salomon. En 2023, il était devenu connu mondialement pour avoir fini la saison dernière du championnat avec zéro point et -102 de différence de buts. Depuis, le club a bâti une véritable communauté sur Instagram en partageant l’actualité de son équipe. Rapidement, le Real Kakamora est devenu le club le plus supporté d’Océanie. Le soutien massif reçu par le club s’est retranscrit dans les résultats. La saison suivant les 22 défaites en 22 matchs, le Real Kakamora a fini à la troisième place du classement. Le jour et la nuit, donc.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’occasion de devenir copropriétaire d’un club

Ce vendredi 28 février, le club a annoncé à ses 33 000 followers l’introduction d’un tout nouveau « concept d’abonnements dans le football de club ». L’idée est que chaque personne qui suit l’aventure du Real Kakamora pourra « poser sa candidature en tant que membre du club et accéder à un siège commun au sein du conseil d’administration du Real Kakamora, et devenir copropriétaire, ce qui impliquera de voter sur des décisions importantes pour l’avenir du club ! » À défaut de pouvoir jouer à Football Manager 2025, vous pouvez donc avoir des parts dans un club des Îles Salomon.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Elle est pas belle, la vie ?

Bayern-Bayer, le nouveau duel à distance de la Bundesliga