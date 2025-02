Roberto De Zerbi compare la DTA à Donald Trump

De Zerbi fait du Du Zerbi

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a bien évidemment été questionné sur les conséquences des propos de Pablo Longoria la semaine passée. Ce dernier a été suspendu 15 matchs fermes, tandis que la direction technique de l’arbitrage a confirmé les décisions de Jérémy Stinat contre Auxerre.

L’ancien entraîneur de Brighton a répondu aux questions comme il sait le faire, sans langue de bois et clair comme de l’eau de roche : « C’est la dernière fois que je vais parler des arbitres en tant qu’entraîneur de l’OM. J’ai su qu’il y avait des menaces faites à l’arbitre, ses pneus ont été crevés, j’en suis désolé si c’est vrai et j’exprime toute ma solidarité avec ses proches. Tout ce que j’ai dit après les matchs, je le confirme à 100 %. Je crois en la bonne foi des arbitres et, selon moi, ça n’a pas été un arbitrage serein à Auxerre, avec des erreurs éclatantes. On n’a pas perdu à cause de lui, on a mal joué, mais son rôle a été déterminant. »

DTA = Trump ?

Et De Zerbi de poursuivre en établissant un parallèle… étrange : « Trump a dit récemment que la Russie n’avait pas envahi l’Ukraine, mais j’y étais, en Ukraine, je sais ce qu’il s’est passé. Tout le monde voit les choses à sa façon et je vois les choses avec mon caractère. Je crois en leur bonne foi, mais est-ce que les arbitres nous ont pénalisés ? Oui. On fait tous des erreurs, on a pu avoir des réactions de trop, mais on a le sang chaud, on veut faire les choses bien et si des choses ne sont pas justes, je parle de cette manière. »

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 et 𝗚𝗲𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲𝘆 𝗞𝗼𝗻𝗱𝗼𝗴𝗯𝗶𝗮 avant #OMFCN sur nos chaines @TwitchFR et @YouTube 🤝 @holysquad_fr 🥤⚡️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2025

Contrairement à son président, il n’est pas dans le rétropédalage, le RDZ.

Vers une application du droit de retrait des arbitres français ?