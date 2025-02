Après avoir retiré son appel, Saïd Chabane devra aller en prison

Chabane en cabane.

Saïd Chabane, propriétaire d’Angers SCO, renonce à contester sa condamnation pour agressions sexuelles. Alors qu’il devait être rejugé le 28 avril 2025 après avoir fait appel, le parquet général de la cour d’appel d’Angers a annoncé vendredi son désistement dans un communiqué officiel.

Un an de prison ferme, un de sursis

En mars 2024, le tribunal correctionnel d’Angers l’avait reconnu coupable d’agressions sexuelles commises entre 2014 et 2019 sur six victimes, exploitant l’autorité liée à ses fonctions. Il avait été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis, et relaxé dans un septième dossier faute de preuves suffisantes.

« Saïd Chabane avait interjeté appel de cette décision et l’affaire devait être examinée par la cour d’appel les 28 et 29 avril », indique le communiqué du parquet général, avant d’ajouter que « Saïd Chabane s’étant désisté de son appel le 26 février 2025 et le ministère public s’étant ensuite désisté de son appel principal, le jugement du 22 mars 2024 est désormais définitif tant sur le plan pénal que sur le plan civil ». Lors du procès, d’anciennes employées du SCO et de l’entreprise de charcuterie de Saïd Chabane avaient raconté avoir subi des étreintes forcées et des attouchements aux fesses et à la poitrine.

Allez à la prison sans passer par la case départ.

