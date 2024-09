Saïd Chabane va être rejugé en avril pour agressions sexuelles

Un appel plus tranchant que ceux de Loïs Diony.

Condamné en mars 2024 à deux ans de prison dont un avec sursis pour agressions sexuelles aggravées, l’ancien président, toujours propriétaire du SCO d’Angers, Saïd Chabane sera rejugé le 28 avril 2025.

Six victimes d’attouchements

Pour rappel, en mars, l’homme d’affaires franco-algérien avait immédiatement fait appel. Un appel validé qui a donc repoussé l’audience devant la cour d’appel d’Angers au 28 avril 2025. En première instance, six des sept plaignantes dont quatre anciennes salariées du SCO et deux de Cosnelle, son groupe de charcuterie, avaient été reconnues comme victimes. À la barre, celles-ci avaient raconté avoir subi des étreintes forcées et des attouchements aux fesses et à la poitrine.

Et, au rythme où avance le SCO en Ligue 1 jusqu’ici, le 28 avril, la redescente actée en Ligue 2 fera peut-être partie du package des sentences.

