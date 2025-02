Angers gâche la folle remontée de Saint-Étienne dans le temps additionnel

Saint-Étienne 3-3 Angers

Buts : Cardona (36e et 74e) et Ekwah (52e) pour les Verts // Abdelli (SP 7e, 17e) et Dieng (SP 90e+4) pour le SCO.

Vert de rage.

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne est passée à deux doigts de réaliser une jolie remontada à domicile face à Angers. Menée 0-2 avant de tout renverser et de prendre l’avantage, l’ASSE a finalement concédé le match nul (3-3) au bout du temps additionnel. Une victoire aurait fait énormément de bien aux Stéphanois, toujours embourbés à la seizième place de Ligue 1 avec 19 points. Le SCO est de son côté onzième avec 27 unités.

Les Verts se sont rapidement retrouvés dans le pétrin, avec deux buts encaissés après seulement dix-sept minutes de jeu. Himad Abdelli ouvre ainsi le score pour Angers sur penalty après une faute de Dylan Batubinsika sur Jim Allevinah (0-1, 7e), avant de doubler l’avantage dix minutes plus tard en profitant d’un ballon mal repoussé par Gautier Larsonneur (0-2, 17e). Allevinah manque même de tuer complètement le match à la 25e minute de jeu, avec un tir qui vient s’écraser sur le poteau de Larsonneur.

Cardona sonne la révolte

L’ASSE va prendre ça comme un signe du destin. À la suite d’un corner donné par Florian Tardieu, Irvin Cardona croise une tête au premier poteau et trompe Yahia Fofana pour égaliser (1-1, 36e). Juste avant la pause, Benjamin Bouchouari manque de peu d’égaliser en trouvant la barre sur coup franc. Ce n’est que partie remise pour les Verts : juste après un gros raté d’Allevinah du côté du SCO, Pierre Ekwah reprend du pied gauche une passe en retrait et remet les deux équipes à égalité (2-2, 52e). Le chaudron s’emballe, et à un peu plus d’un quart d’heure du terme, Cardona profite d’une touche rapidement jouée pour reprendre un centre de Davitashvili et planter un nouveau but (3-2, 74e).

Le stade Geoffroy-Guichard est alors en fusion et pense tenir là une victoire qui peut totalement relancer la saison du club. C’était compter sans le temps additionnel : Bernauer fauche El-Melali et voit l’arbitre désigner le point de penalty. Aux onze mètres, Dieng ne tremble pas et égalise sur le gong (3-3, 90e+4).

Le scénario est particulièrement cruel pour Saint-Étienne, qui espérait enfin renouer avec le succès après six matchs sans victoire.

