Rennes écope d’une amende après les incidents face à Nantes

Ouf de soulagement en Bretagne.

Suite aux incidents qui ont eu lieu le 1er octobre lors du derby breton entre Rennes et Nantes (3-1), le Stade Rennais a été condamné par la commission de discipline de la LFP, ce mercredi soir, à une amende de 70 000 euros. Le club breton s’en sort (très) bien puisque pour rappel, des chants homophobes et injurieux ont été repris lors de cette rencontre par une partie du Roazhon Park à destination de Matthis Abline, un jeune attaquant prêté par le SRFC au FC Nantes.

❌ Elye Wahi, Neto Borges, Khréphren Thuram, Stijn Spierings… Toutes les décisions de la commission de discipline du soirhttps://t.co/SjcsoHkPJk — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 11, 2023

Ces derniers, sifflés par une partie des tribunes ce soir là, ont été jugés moins graves que ceux du Parc des Princes lors de PSG-OM (4-0), notamment parce que plus courts. Le Paris-SG avait, de son côté, été plus durement sanctionné avec la fermeture de la tribune Auteuil et un match de suspension pour les quatre joueurs du club de la capitale qui avaient été pris en vidéo entrain de reprendre des chants insultants à propos des Phocéens.

Mis en instruction, l’incident grave du jet de pétard lors de Montpellier-Clermont sera jugé dans deux semaines.

