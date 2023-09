Bernardo Silva absent plusieurs semaines

La tuile.

L’ambiance à la mi-temps dans le vestiaire de Manchester City mardi ne devait pas être au beau fixe. Menés par l’Étoile rouge de Belgrade, avant de renverser la tendance en deuxième période (3-1), les Skyblues venaient surtout de perdre Bernardo Silva sur blessure. L’homme de base de Pep Guardiola a été remplacé par Jérémy Doku et, malgré les premières bonnes performances de la recrue belge, manquera forcément aux Citizens. En conférence de presse après la rencontre de Ligue des champions, l’entraîneur tenant du titre a indiqué une absence de plusieurs semaines pour le polyvalent portugais.

« Nous sommes en difficulté, mais je ne vais pas me plaindre. C’est comme ça », a soupiré Pep Guardiola. S’il n’a pas encore joué sa carte visant à se plaindre du calendrier, l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich peut toutefois déplorer cinq absences de taille dans son effectif. En plus de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovačić et John Stones sont également indisponibles pour la rencontre de Premier League samedi contre Nottingham Forest.

City devra faire avec ses coiffeurs achetés à prix d’or.

