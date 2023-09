Manchester City vient à bout de l’Étoile rouge

Manchester City 3-1 Étoile rouge de Belgrade

Buts : Alvarez (47e et 60e), Rodri (73e) pour les Skyblues // Bukari 45e pour l’Étoile rouge

Omri Glazer, portier israélien de l’Étoile rouge de Belgrade, se souviendra longtemps de son premier match de Ligue des champions. Car malgré la défaite, logique, de son équipe ce mardi soir à l’Etihad Stadium (3-1), pour la première journée de la phase de poules de C1, le gardien de 27 ans a longtemps brillé par ses interventions à répétition face aux attaquants citizens (13 arrêts).

C’est par exemple grâce à lui que les Serbes ont pu rêver au hold-up lorsque l’ancien Nantais Osman Bukari trompait Ederson pour ouvrir le score à une minute de la pause sur la première frappe cadrée de son équipe (0-1, 45e). Avant cela, Erling Haaland avait buté sur la barre transversale, et Glazer avait entamé son show en écœurant tour à tour Rodri, Aké puis Foden. Au retour des vestiaires, les Skyblues, sans doute dynamisés par un discours qu’on imagine musclé de Pep Guardiola à la mi-temps, reviennent avec d’autres intentions. Ces dernières se concrétisent quelques secondes après le coup d’envoi par l’égalisation d’Alvarez, contraint de crocheter le gardien adverse pour enfin lui marquer un but (1-1, 47e). Une fois leur compteur ouvert, les champions d’Europe en titre déroulent, et cela malgré les quelques nouveaux exploits de Glazer, encore sur Haaland, puis face à Jeremy Doku. Débordée, la révélation de la soirée craquera à deux nouvelles reprises en fin de match, sur un coup franc d’Alvarez qui s’offre au passage un joli doublé (2-1, 60e), puis face à Rodri (3-1, 73e).

De ce match, Manchester City ne devrait pas retenir grand-chose d’autre que les trois points et la première place du groupe ex æquo avec Leipzig, prochain adversaire et vainqueur des Young Boys plus tôt dans la soirée.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker (c), Dias (Lewis, 83e), Ake, Gomez (Akanji, 58e) – Rodri (Phillips, 83e), Nunes – Silva (Doku, 44e), Alvarez, Foden (Bobb, 83e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Étoile Rouge de Belgrade (4-2-3-1) : Glazer – Rodic, Dragovic (c), Djiga, Mijailovic – Stamenic, Hwang (Kangwa, 82e) – Mitrovic (Lucic, 77e), Ivanic (Olayinka, 68e), Bukari (Degenek, 82e) – Ndiaye (Krasso, 68e). Entraîneur : Barak Bakhar.

