C’était le week-end des premières étoiles.

Ils ont attendu dix-sept ans d’existence pour s’offrir leur étoile, et ils l’ont fait à la maison, avec style. Ce dimanche soir au Caire, le Pyramids FC a battu le Mamelodi Sundowns (2-1) en finale retour de la Ligue des champions africaine.

L’équipe égyptienne, qui disputait seulement sa deuxième campagne continentale, devient ainsi la quatrième formation du pays à soulever le prestigieux trophée, après les géants Al-Ahly, Zamalek et Ismaily.

Tout s’est joué sur les rives du Nil, une semaine après un aller accroché à Pretoria (1-1) où Walid El Karti avait arraché le nul au bout du bout (94e). Cette fois, les Égyptiens ont décidé de ne pas attendre la dernière seconde. À la 23e minute, Fiston Mayele profitait d’une bourde de la défense sud-africaine pour crucifier Ronwen Williams d’un tir tendu. Moins de 35 minutes plus tard, rebelote : sur un coup franc bien botté, Ahmed Samy surgissait pour claquer une tête rageuse au fond.

Pour les Sundowns, la Coupe du monde des clubs pour se consoler

Les Sundowns ont réduit la marque à un quart d’heure du terme par Iqraam Rayners. Un deuxième but les aurait couronnés, grâce à la règle du but à l’extérieur, mais Pyramids a tenu bon. Mention spéciale à Karim Hafez, ancien piston du RC Lens et membre de l’effectif cairote.

Miguel Cardoso, coach portugais des Sundowns, peut maudire les clubs égyptiens : après une finale perdue l’an passé face à Al-Ahly alors qu’il dirigeait l’Espérance de Tunis, il retombe sur un os égyptien. Prochaine étape pour lui et le club sudaf’ : la Coupe du monde des clubs.

Ne reste plus qu’à demander à Maître Gims si le Pyramids FC n’est en réalité nul autre qu’une centrale électrique.

