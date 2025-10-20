S’abonner au mag
Hansi Flick tente d’expliquer son coup de sang contre Gérone

Hansi Flick tente d&rsquo;expliquer son coup de sang contre Gérone

Chez les Flick, on appelle ça une bavure.

Ce samedi, le Barça a su se remettre la tête à l’endroit en s’imposant face a Gérone (2-1), après deux revers subis avant la trêve internationale. Les Catalans ont pu compter sur un pion tardif de Ronald Araújo (93e), ayant rendu fou de joie Hansi Flick, expulsé seulement deux minutes auparavant par l’arbitre Jesùs Gil Manzano, pour une contestation jugée trop virulente. 

Mais si la célébration de l’entraîneur allemand fait particulièrement jaser, c’est parce qu’il a lâché deux bras d’honneur en direction du terrain après ce but victorieux. Un signe de joie qui, s’il peut être expliqué, est dû à un mélange de la frustration d’avoir été exclu et la libération d’éviter une troisième rencontre consécutive sans victoire.

L’excuse de la passion catalane

Dans l’attente d’une potentielle sanction, Hansi Flick a tenu à s’exprimer. « Quand je me vois dans cet état à la télévision je n’aime pas ça, et je ne veux pas que mon petit-fils me voit faire ce que j’ai fait contre Gérone. Je devrais donc certainement changer de comportement », a confié le coach de 60 ans ce lundi en conférence de presse.

Alors qu’il était plutôt réputé pour son indissociable moue lors de son passage au Bayern, Hansi Flick l’avoue, il est devenu un nouvel homme depuis son arrivée au Barça. Un club dont il est littéralement tombé amoureux. « Ce club m’a peut-être complètement changé, j’adore le Barça, j’aime les gens ici et je donne vraiment le meilleur de moi-même pour ce club », a assuré l’Allemand.

Le cœur blaugrana a ses raisons que la raison ignore.

30 bonnes raisons de ne pas délocaliser le match Villarreal-Barça à Miami

