Jürgen Klopp ne ferme pas la porte à un retour à Liverpool

Ne jamais dire jamais.

Une nouvelle fois vaincus à domicile face à Manchester United (1-2), les Reds de Liverpool traversent une période compliquée. Pas assez bien sûr pour mettre Arne Slot en danger, mais l’inquiétude peut rapidement grandir pour une équipe qui peine à trouver des automatismes après un mercato colossal.

Interrogé dans le podcast Diary of CEO de Steven Bartlett, Jürgen Klopp a évoqué un possible retour sur le banc des Reds, tout en restant mesuré : « J’ai dit que je n’entrainerais jamais une autre équipe en Angleterre. Donc théoriquement (revenir à Liverpool), c’est possible. Mais le métier d’entraineur ne me manque pas, vraiment pas. Je pourrai prendre une décision dans quelques années. Pour l’instant, je ne sais pas, je peux simplement voir ce que l’avenir me réserve. »

La tragédie Diogo Jota

En juillet dernier, Liverpool a connu un drame avec le décès brutal de Diogo Jota, dans un accident de voiture. Une situation qui a profondément marqué Klopp. « Quand j’ai appris la nouvelle, je suis resté assis là sans dire un mot. Il faisait partie de ma famille. »

Le technicien allemand a décrit une situation « impossible à gérer » pour les joueurs. « Personne au club n’utilisera la mort de Diogo Jota comme une excuse. Mais c’est la situation quotidienne. Ils traversent chaque jour ces pièces où lui aussi marchait. Comment remplacer un gars qui s’entendait bien avec tout le monde au club ? », a-t-il conclu.

