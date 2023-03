Brest rattrape Troyes

Troyes 2-2 Brest

Buts : Ripart (34e) et Lopes (38e) pour l’ESTAC // Lees-Melou (30e) et Del Castillo (74e, SP) pour les Ty Zef

La disette troyenne se poursuit.

Après avoir mené au score chacun à leur tour, Troyes et Brest n’ont pu se départager et ne sont pas plus avancés dans leur course au maintien (2-2).

Privée de victoire depuis deux mois et demi, l’ESTAC démarre très fort, mais Palmer-Brown envoie son ballon au-dessus (7e), avant de voir Bizot s’envoler magnifiquement pour nettoyer sa lucarne face à Rony Lopes (26e). Et puis, sur son premier tir, Brest fait mouche grâce à Lees-Melou de loin (0-1, 30e). Un coup dur pour Troyes, qui retrouve enfin un peu de réussite. En pivot, Ripart répond du tac au tac (1-1, 34e) et Lopes enchaîne parfaitement au second poteau (2-1, 38e) pour prendre un avantage logique.

Le second acte, en revanche, porte le sceau des Ty Zef. Baldé a beau solliciter Bizot au sol (51e), Brest montre enfin les crocs, même s’il doit se montrer patient pour être récompensé. Mais sur une percée de Camara, Zoukrou met beaucoup trop d’engagement dans son tacle et offre à Del Castillo l’égalisation sur penalty (2-2, 74e). Dans une fin de match tendue, Mounié ne cadre pas sa tête (77e) et la bande de Patrick Kisnorbo reste trop brouillonne pour faire la différence.

Seule bonne nouvelle de part et d’autre : les concurrents directs ont perdu.

Troyes (3-4-2-1) : Gallon – Palmer-Brown, Rami (Zoukrou, 70e), Salmier – T. Baldé, Agoume, Kouamé (Chavalerin, 63e), Conte – Lopes, Ripart (Odobert, 63e) – Mama Baldé. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Brest (4-3-3) : Bizot – Fadiga, Dari (Chardonnet, 77e), Brassier, Duverne – Belkebla (Camara, 32e), Lees-Melou, Magnetti (Lemaréchal, 62e) – Honorat, Mounié, Del Castillo (Elis, 77e). Entraîneur : Eric Roy.

