Pronostic Troyes Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Troyes

Après ce week-end, le bas de tableau en Ligue 1 aura sûrement changé car cette 28e journée nous offre plusieurs confrontations directes entre mal classés. L’une d’entre elles nous amène au Stade de l’Aube où Troyes reçoit le stade Brestois. Auteur d’une première partie correcte, le club troyen pensait faire mieux avec l’arrivée de Kisnorbo à la place de Bruno Irles. Au contraire, le coach australien fait moins bien que le technicien français. En effet depuis son arrivée, Troyes ne s’est imposé qu’une seule fois, sur la pelouse du mal classé Strasbourg (2-3) et a ensuite décroché 3 nuls, pour 8 défaites. Ce bilan famélique a logiquement poussé l’ESTAC dans la zone de relégation et même à l’avant-dernière place. Tout reste encore possible puisque Troyes n’accuse que 3 points de retard. Cependant, la dynamique actuelle n’est guère rassurante. Le week-end dernier, les Troyens se sont inclinés sur la pelouse de Lorient (2-0).

En face, Brest connaît aussi un exercice compliqué mais se trouve hors de la zone rouge, à la 16e place avec 3 points d’avance sur son adversaire du jour. Le club breton va mieux depuis qu’il s’est séparé de Michel Der Zakarian pour confier les rênes à Eric Roy. L’ancien consultant avait connu une entame plutôt intéressante mais a ensuite connu un trou d’air avec pas moins de 3 revers de rang face à Montpellier, Monaco et Lille. Finalement, les Bretons ont renoué avec le succès à Strasbourg (0-1) grâce à Franck Honorat. L’ancien Stéphanois s’est de nouveau distingué en égalisant le week-end dernier contre le PSG (1-2) avant que son équipe ne craque dans les arrêts de jeu. Malgré ce revers, le club brestois n’est pas tombé dans la zone rouge mais s’y frotte dangereusement. Un peu plus consistant que son adversaire du jour, Brest pourrait remporter ce choc important pour le maintien.

