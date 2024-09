Pronostic Metz Martigues : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz en patron face à Martigues

Le FC Metz est certainement la formation qui effectue le plus souvent le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. L’an passé, les Grenats se sont inclinés lors de la double confrontation en barrages face à l’AS Saint-Étienne. À la suite de cet échec, le club messin a misé sur Stéphane le Mignan pour retrouver l’élite. Lors du mercato, Metz a certes perdu Mikautadze mais a attiré le meilleur joueur de Ligue 2 de l’an passé, Hein. Toujours invaincu dans cette entame de championnat, Metz a perdu plusieurs points précieux dans son stade. En effet, les Lorrains ont signé 3 nuls face à Bastia, Laval et le week-end dernier dans le choc face à Lorient. Lors de cette rencontre, les Grenats ont longtemps pensé accrocher la victoire mais ont été rejoints à 5 minutes de la fin. En déplacement, les partenaires d’Udol ont fait le taf en dominant Rodez et le Paris FC. Pour jouer la montée, Metz doit renouer avec la victoire à Saint-Symphorien et compte le faire ce mardi face au promu, Martigues.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face et à l’instar de tout promu, Martigues souffre dans cette entame de championnat. La bande de Thierry Laurey a retrouvé la Ligue 2 après un long passage dans les divisions inférieures. Après avoir réussi un exploit à Annecy, Martigues n’a pas su enchaîner avec 3 revers lors des 3 derniers matchs face à Bastia, Pau et Grenoble. Obligé de jouer ses matchs à domicile au Vélodrome, le promu a coulé à la suite de l’expulsion de Solvet face au GF38. Cette défaite a fait reculer Martigues à l’avant-dernière place du classement. Déterminé à ouvrir son compteur points à domicile, Metz devrait profiter d’une équipe martégale dans le dur.

► Le pari « Victoire Metz » est coté à 1,43 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Metz gagne par au moins 2 buts d’écart » est coté à 2,10 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (420€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Metz – Martigues

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Metz – Martigues sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Metz – Martigues avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Metz – Martigues détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue 2 : Jallow éclaire Metz, Lorient court-circuite Martigues