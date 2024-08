Ligue 2 : Jallow éclaire Metz, Lorient court-circuite Martigues

FC Metz 1-1 SC Bastia

Buts : Jallow (90e+8) pour les Grenats // Boutrah (38e) pour i Turchini

Alors que Metz retrouvait une Ligue 2 qu’il avait quittée au printemps 2023 dans l’allégresse face à ces mêmes Bastiais, ceux qui piaffaient d’impatience de rencontrer le « Le Mignan-ball » et de célébrer le retour de Gauthier Hein au pays ont dû prendre leur mal en patience. D’abord parce que les balles de tennis lancées sur la pelouse par les supporters messins pour protester contre la Ligue ont engendré une interruption de match de 20 minutes. Ensuite parce que le dernier 16e de Ligue 1 a peiné à imposer son jeu face à des Bastiais aussi rudes qu’efficaces. Impression confirmée dès la 38e minute quand Amine Boutrah profite d’un sale contrôle de Sabidou Sané pour s’en aller battre Alex Oukidja au premier poteau. Lui, le natif de Porto-Vecchio, a ainsi pu signer son retour au Sporting de la plus belle manière et bousculer le coach avec qui il s’était révélé en National avec Concarneau.

Dos au mur, les Lorrains sont ensuite tombés sur un Johny Placide de gala, impérial face à Cheikh Sabaly, Ismaël Traoré ou Ablie Jallow. Dans le money time, le milieu gambien a eu plusieurs occasions d’offrir le point du sursis à des Grenats bien plus consistants en seconde période, mais sa frappe file hors cadre avant de voir son but être annulé à cause d’une faute de Maxime Colin. Pourtant, au bout du temps additionnel, le gaucher aura une dernière munition à jouer sur un coup franc direct : des 20 mètres, il trouve la lucarne et laisse Placide de marbre. La Ligue 2, c’est malheureusement le lundi, mais Metz a fini par répondre au rendez-vous, n’en déplaise à ses ultras.

FC Martigues 0-1 FC Lorient

But : Dieng (60e)

Pour son premier match de Ligue 2 depuis 22 ans, Martigues avait fort à faire face à un autre relégué de l’élite, le FC Lorient. Dans un Vélodrome – squatté le temps des travaux de Francis-Turcan – à l’ambiance forcément bien plus feutrée qu’un soir de match de l’OM, les Provençaux ont subi tout du long la domination bretonne. Si Jérémy Aymes a d’abord su répondre aux frappes d’Igor Silva et de Bamba Dieng, le gardien vétéran est en revanche trop court pour sortir la tête de l’attaquant sénégalais sur corner à l’heure de jeu. Seulement le troisième but au Vél’ pour l’ancien Marseillais, qui a pu compter sur l’aide du poteau. Les montants seront par la suite plus cléments avec les Martégaux, la transversale repoussant la tentative de Julien Ponceau, mais cela suffira aux Lorientais d’Olivier Pantaloni pour lancer leur saison.

