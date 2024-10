Privé de Ligue 1, Ruddy Buquet pourra arbitrer en Ligue 2

C’est donc ça, une relégation ?

Troisième arbitre le plus capé de Ligue 1 avec 310 rencontres dirigées depuis 2008, Ruddy Buquet ne sifflera plus dans l’élite du football tricolore. L’arbitre de 47 ans a en effet récemment échoué aux tests physiques imposés aux hommes en noir. Bonne nouvelle toutefois pour celui qui est désormais à une marque de pizzas : l’intéressé est parvenu à valider ceux, moins exigeants, requis pour diriger des rencontres de Ligue 2. Il officiera d’ailleurs dès ce mardi, lors de l’affrontement entre Bastia et Rodez.

La légende peut donc continuer à s’écrire.

