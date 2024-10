Ruddy Buquet se lance dans le monde de la pizza

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir.

Arbitre international et troisième à avoir arbitré le plus de rencontres en Ligue 1, Ruddy Buquet s’est dégoté un autre boulot, bien loin du monde sportif. À l’exact opposé même puisqu’il vient de s’associer avec le Kiosque à pizzas, une chaîne de pizzas à emporter, dans quatre villes de sa Picardie natale avec son neveu et son beau-frère, responsable du développement de la marque dans le secteur nord-ouest, explique le Courrier Picard. « J’ai toujours été intéressé et curieux des choses dans lesquelles je suis peu, voire pas compétent pour en apprendre plus », a développé celui qui officie sur les pelouses françaises depuis 20 ans.

« Peut-être que je créerai des pizzas »

« Peut-être qu’un jour, il souhaitera réellement passer derrière les fourneaux. Je sais qu’il aime bien savoir comment fonctionne son job, ce qu’il fait », a éclairci son beauf. Une idée qui conviendrait bien au principal intéressé : « Peut-être que je créerai des pizzas qu’il sera possible de déguster aux Kiosques ! »

La pizza base carton rouge, toujours.

Lassana Diarra, ceci n'est pas encore une révolution