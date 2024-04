Pronostic Bayer Leverkusen Düsseldorf : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe d’Allemagne

Le Bayer Leverkusen et sa bonne fortune contre Düsseldorf

Arrivé l’an passé, Xabi Alonso a totalement transformé le Bayer Leverkusen qui est en course pour un triplé historique. En effet, le Bayer domine la Bundesliga avec 13 points d’avance sur le Bayern et 7 journées à disputer. De plus, Leverkusen affrontera West Ham en quart de finale de l’Europa League et dispute ces demi-finales de la Coupe d’Allemagne, où il fait figure de grand favori face à 3 autres formations évoluant toutes dans les échelons inférieurs. Le coach espagnol a en plus annoncé une bonne nouvelle à ses fans puisqu’il va prolonger l’aventure avec son club et ne pas céder aux sirènes de Liverpool ou du Bayern Munich. Le week-end dernier, les partenaires de Wirtz ont souffert pour s’imposer face à Hoffenheim en renversant le match lors des dernières minutes et rester invaincus cette saison (score final 2-1). Un scénario récurrent sur les derniers matchs, et un nouveau but de Schick, qui a retrouvé toute son efficacité. Avec la défaite du Bayern face à Dortmund, le Bayer devrait remporter la Bundesliga et mettre fin à l’hégémonie des Bavarois. Ce mercredi, Leverkusen peut s’offrir une dernière ligne droite palpitante en se qualifiant pour la finale de la Coupe d’Allemagne.

En face, le Fortuna Düsseldorf a profité d’un tirage clément pour se hisser en demi-finale de la Coupe d’Allemagne, n’affrontant aucune équipe de Bundesliga jusqu’à cette demi-finale. En championnat, l’équipe entrainée par l’ancien footballeur Daniel Thioune occupe actuellement la 3e place qui lui permettrait de disputer les barrages face au 16e de Bundesliga. Toutefois, le Fortuna est sous la pression de Hambourg qui ne compte qu’un point de retard. Lors des dernières journées, le club de Düsseldorf s’est montré solide avec 7 matchs sans la moindre défaite. Le week-end dernier, les partenaires de Kastenmeier ont disposé de Kaiserslautern avec un doublé de l’international grec Tzolis. Prêté par Norwich, l’attaquant grec est en forme et mène le classement des buteurs. Le joueur du Fortuna a inscrit 6 buts lors des 4 derniers matchs. A domicile, le Bayer devrait poursuivre sur son incroyable dynamique pour prendre le dessus sur le Fortuna Düsseldorf.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

