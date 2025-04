500 Portugais se retrouvent à un match de D5 espagnole après une blague dans un podcast

Petite blague, grosse conséquence.

Ce samedi, 500 Portugais ont fait le déplacement depuis Lisbonne pour aller supporter un club de cinquième division espagnole. Ils ont traversé la frontière pour aller soutenir une équipe qu’ils ne connaissaient pas, tout ça après avoir entendu une blague dans un podcast. Véridique.

Dans l’émission Falsos Lentos, l’un des chroniqueurs a balancé en vannant qu’il allait « participer à un déjeuner en famille à Jerez de los Caballeros ». Pour lui, ce n’était qu’une ville inventée. Mais elle existe. De l’autre côté de la frontière.

Une blague qui se transforme en voyage presque scolaire

Après cette blague, le présentateur a offert un maillot du club de Jerez à son collègue. L’équipe, jouant en cinquième division espagnole, est devenue l’emblème du podcast. Son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est passé de 600 à 10 000 en quelques semaines.

➕ de 500 portugueses cruzan la frontera para apoyar al @Jerezcf 🎙️🤣 Todo nace de una broma en el pódcast humorístico 'Falsos Lentos' 🏟️ El Estadio Manuel Calzado Galván se llenó para ver a los suyos enfrentarse a la @UDMONTIJO pic.twitter.com/FxwQwc0aVi — Borja Cuñado (@BorjaCunadoD) April 14, 2025

Manuel Fernández, vice-président du club, a donc pris la décision de convier dans son stade ces nouveaux supporters : « Nous avons fait d’eux des membres et les avons invités à venir voir un match. » Ce sont donc 500 Portugais, venus de Lisbonne, Porto et d’autres villes, qui ont fait le déplacement pour supporter leur nouvelle équipe de cœur.

Ces derniers ont le souci du détail. Ils sont venus habillés en vert et noir, les couleurs de Jerez. Mais ce n’est pas tout. Les Portugais sont arrivés avec des drapeaux et des tambours. Ils ont passé les 90 minutes à chanter la gloire d’un club qu’ils ne connaissaient pas un mois plus tôt. Tout cela pour assister à un bon vieux 0-0 contre Montijo.

En espérant qu’ils reviennent à tous les matchs pour voir Jerez soulever la coupe aux grandes oreilles dans une dizaine d’années.

