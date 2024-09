Pronostic Bayern Munich Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Bayern revanchard face au Bayer

L’an passé, le Bayern Munich a vu son hégémonie sur la Bundesliga prendre fin, dominé par… le Bayer Leverkusen. Cette opposition entre le club de Munich et celui de Leverkusen est devenue donc le choc de Bundesliga. Cet été, Vincent Kompany a pris les rênes du Bayern et connaît une excellente entame. En effet, sa formation réalise un parcours parfait avec 6 rencontres toutes compétitions, pour autant de victoires. Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le club munichois a pulvérisé le Dinamo Zagreb (9-2). Sur la scène nationale, le club bavarois a logiquement battu Ulm en Coupe d’Allemagne (0-4) avant de prendre le dessus sur Wolfsbourg, Fribourg, Holstein Kiel et le Werder Brême en Bundesliga. Lors des deux dernières journées, le Bayern a été impressionnant sur le plan offensif avec des succès 6-1 et 5-0. Dans ce feu d’artifice offensif, deux éléments se mettent en évidence, le buteur Kane (5 réalisations) et la recrue Michael Olise, parfaitement intégrée dans son nouveau club.

En face, le Bayer Leverkusen sort d’un exercice incroyable au cours duquel il a signé le doublé en remportant la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. En revanche, les Allemands ont perdu leur seul match de la saison de l’année en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta. Cette réussite a permis au club de Leverkusen de conserver tous ses cadres. Dans cette entame de saison, le Bayer a connu un seul faux pas en s’inclinant à domicile face à Leipzig après avoir mené de 2 buts. Le week-end dernier, la bande d’Alonso nous a réservé sa spéciale en s’imposant dans les arrêts de jeu. Pour son retour en LDC, le Bayer s’est facilement imposé sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (0-4). Ce samedi, le Bayern va vouloir prendre sa revanche sur Leverkusen qui l’a largement dominé l’an passé. En grande forme, les Bavarois devraient prendre le dessus sur le Bayer, mais doivent se méfier du « Alonso time ».

