Le torchon brûle à Montpellier

Le chemin de croix est encore bien long pour le MHSC.

Champion de France en 2012, Montpellier file tout droit vers la Ligue 2 et ne le fera pas sans se faire remarquer. Après l’éviction de Jean-Louis Gasset la semaine dernière et l’intronisation de Zoumana Camara, le match perdu sur tapis vert contre Saint-Étienne à cause des ultras, voilà que le président, Laurent Nicollin, est en train de se mettre son vestiaire à dos. Après une énième défaite à Angers, la dixième consécutive, ce dernier s’est montré très vindicatif au micro de DAZN, notamment envers ses joueurs en vue de la saison prochaine.

La crise de nerfs, c’est maintenant

« Vous savez la parole d’un footballeur… Faut pas la chercher trop loin, surtout avec la saison qu’on a faite, a-t-il lancé, offensif. Il sont irréprochables depuis le début de saison, ils sont exceptionnels, ils portent haut les couleurs de la Paillade, à un moment on a fini de rigoler quoi. Il y en a leur histoire est finie avec le club. On va plutôt repartir sur des bases saines, avec des gens sains, et pas des gens qui sont juste là pour leur gueule ! » Des propos très engagés, qu’il a continué en tapant aussi sur les journalistes, lorsqu’il a été interrogé sur les joueurs qu’il avait en tête. « C’est à vous les journalistes de le savoir. J’ai pas à vous le dire. Si vous n’êtes pas bons c’est pas ma faute. Les gens qui sont concernés comprendront, eux ».

🗣️ | Laurent Nicollin : « Il y a des gens, leur histoire est finie avec le club. On va repartir sur des bases saines, avec des gens sains, et pas des gens qui sont uniquement là pour leur gueule ! » 😬👀 #SCOMHSC pic.twitter.com/a4ixI3j9QL — DAZN France (@DAZN_FR) April 13, 2025

On ne sait pas s’il est concerné, mais Jordan Ferri, au club depuis la saison 2019/2020 n’a que très peu goûté à ces propos, lui aussi au micro de DAZN. « Il a dit ça ? Ok… », a-t-il d’abord soufflé, interpellé, avant de développer son point de vue. « J’ai rien à dire de plus. Il peut avoir son avis, je pense qu’il est touché de la situation. Peut-être qu’il pense à tort que certains s’en foutent, a-t-il commenté. Aujourd’hui, on a montré que ce n’était pas le cas, on a montré de bonnes choses. Mais on encaisse deux buts sur leurs deux seules occasions. Et le football de haut niveau, c’est être efficace dans les deux surfaces ».

😬 | Touché par les mots de son président, Jordan Ferri quitte l’interview… 👀😳 #SCOMHSC pic.twitter.com/dO2GbLp8Jz — DAZN France (@DAZN_FR) April 13, 2025

Clairement touché par ce qu’il venait d’entendre, le milieu a conclu en s’en allant, démotivé : « Après… Si notre président dit ça, je n’ai même plus envie de parler. »

Loulou Nicollin n’est plus là pour voir ça, et c’est mieux comme ça.

