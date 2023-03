Le FC Sète placé en redressement judiciaire

Depuis plusieurs mois, la situation financière du FC Sète 34 était très compliquée. En ce début d’année 2023, elle est même devenue intenable. Par l’intermédiaire de son président Yoni Ragioneri, le club a annoncé ce vendredi son placement en redressement judiciaire, alors que les joueurs n’étaient plus payés et que certains ne pouvaient plus payer leur loyer, causant même des problèmes entre les propriétaires et le club, selon les informations du site Foot Amateur.

« La décision de se mettre en redressement judiciaire, cela va permettre, via le régime garanti des salaires, de payer les joueurs. Et on pourra ainsi présenter, devant un tribunal, toutes les dettes du FC Sète et envisager un échéancier. J’ai rencontré la mairie, qui veut sauver le club et va tout faire pour sauver les jeunes en priorité. Ils vont faire en sorte que les éducateurs soient payés et que l’école de foot continue de fonctionner », a expliqué Ragioneri au Midi Libre, reprochant également à Ahmed Baobaid et Olatunji Olalkan Mayowa, un duo qui devait racheter le club début janvier, d’être des « escrocs ». Actuel bon dernier de National 2, Sète risque donc une nouvelle descente, et même une rétrogradation dans une division inférieure à celle dans laquelle elle devrait être qualifiée l’année prochaine. Autrement dit : le club pourrait même passer de National 3 à Régional 1.

Sète une tragédie.

