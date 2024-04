Un club de Sète perd son agrément pour des « pratiques communautaires »

Le Sète Olympique Football Club va perdre son agrément.

François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a constaté des « pratiques communautaires » au sein du club évoluant en deuxième division héraultaise. Le représentant de l’État déplore le refus de la direction de créer une section féminine ainsi que « l’absence de neutralité liée à l’utilisation d’un signe emblématique de la religion musulmane comme logo du club ». Avant qu’il ne soit modifié, l’écusson du club sétois reprenait l’étoile et le croissant, symboles de l’islam.

🟥 Lutte contre le séparatisme et le communautarisme dans l’#Hérault ⤵️ Un contrôle des services de l’Etat a révélé des pratiques communautaires au sein l’association Sète Olympique Football Club : ❌ choix délibéré de ne pas développer la pratique féminine du football ❌… pic.twitter.com/8rlWt9sSZs — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) April 23, 2024

Le Sète Olympique Football Club conteste les accusations formulées par le préfet et va faire appel auprès du tribunal administratif de Montpellier. L’avocat de l’association sportive a déclaré à Midi Libre que « la présence d’un croissant et d’une étoile n’est pas contraire à la légalité ». Selon Me Sefen Guez, « ce n’est pas au club de développer une section féminine s’il n’y a pas de demande ». La préfecture a annoncé la fin des subventions de la municipalité et de la mise à disposition des équipements municipaux.

Les équipes du club pourraient également être radiées des divisions dans lesquelles elles évoluent.