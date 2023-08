Espagne 2-1 Suède

Buts : Paralluelo (81e) & Carmona (89e) pour l’Espagne // Blomqvist (88e) pour la Suède

Il n’y aura plus de match facile pour l’Espagne dans ce Mondial. Depuis un huitième de finale survolé face à la Suisse (5-1), les filles du controversé Jorge Vilda sont toujours proches du précipice, et doivent garder leurs nerfs dans le money time pour passer les stades. Après un quart accroché contre les Pays-Bas (2-1, A.P.), la Roja a une fois de plus connu des turbulences ce mardi face à la Suède et, au terme d’une fin de partie inouïe durant laquelle tout s’est décidé, se qualifie sur le même score (2-1). La première finale d’un tournoi majeur (ce sera contre l’Australie ou l’Angleterre, qui s’affrontent mercredi) pour cette sélection, qui l’aura bien méritée.

#FIFAWWC 🇪🇸⚡🇸🇪 L'Espagne repasse devant ! Quelle fin de match ! La capitaine de la Roja Olga Carmona déclenche une frappe puissante qui rentre dans le but suédois avec l'aide de la barre transversale.

Paralluelo, mi tierra e mi sol

À l’Eden Park d’Auckland, on aura d’abord vu une première période mièvre, durant laquelle cette Espagne – avec la star Alexia Putellas titulaire – a imposé une domination stérile et aurait même pu se faire surprendre avec une poussée des Blågult avant la pause, notamment avec une belle reprise du gauche de la remuante Fridolina Rolfö, renvoyée par Catalina Coll (42e). L’attaquante du Barça, dans le dernier quart d’heure, se retrouvera d’ailleurs à un cheveu de pouvoir reprendre le bon centre de Johanna Rytting Kaneryd (76e). Dans le camp d’en face, il a fallu attendre la sortie logique de Putellas (57e), et l’apparition de la crack Salma Paralluelo, pour réellement frissonner.

#FIFAWWC 🇪🇸⚡🇸🇪 L'Espagne ouvre le score ! Déjà décisive face aux Pays-Bas, Salma Paralluelo récidive contre les Suédoises en venant faire trembler les filets de Zecira Musovic pour donner l'avantage à la Roja.

Du haut de ses 19 ans, la gauchère a directement donné le ton (58e ,66e), aurait été créditée d’une passe décisive si Alba Redondo – à terre – n’avait pas vendangé (71e), et a surtout fait parler la poudre, comme au tour précédent, de son mauvais pied à la suite d’un bon centre de Jennifer Hermoso mal renvoyé par la défense adverse (1-0, 81e). Face à une Suède qui défendait en avançant et pilonnait les seize mètres de la Roja, cette dernière n’a pas mené longtemps, Rebecka Blomqvist s’appliquant – après une chandelle de Rolfö et une remise de Lina Hurtig, qui venait d’entrer – pour, pensait-on, accrocher une prolongation (1-1, 88e). Mais la capitaine Olga Carmona, malgré ses 90 minutes dans les pattes, avait décidé qu’il n’y aurait pas de demi-heure supplémentaire et presque dans la même minute, sur un corner joué en retrait à la lisière de la surface, a balancé une superbe minasse qui a fait ficelle avec l’aide de la transversale (2-1, 89e). Si l’on reste sur ces standards, la finale de cette Coupe du monde s’annonce épique.

#FIFAWWC 🇪🇸⚡🇸🇪 La Suède égalise ! Alors que les Espagnoles pesaient avoir fait le plus dur, Rebecka Blomqvist s'applique sur sa reprise de volée qui trompe Cata Coll. Le suspense est totalement relancé !

Espagne (4-3-3) : Coll – Batlle, Paredes, Codina, Olga – Bonmatí Abelleira, Putellas (Paralluelo, 57e) – Redondo (Navarro, 73e), Hermoso, Caldentey (González, 90e+5). Sélectionneur : Jorge Vilda.

Suède (4-2-3-1) : Mušović – Björn, Ilestedt, Eriksson, Andersson – Angeldahl, Rubensson (Hurtig, 87e) – Rytting Kaneryd (Schough, 77e), Asllani, Rolfö – Blackstenius (Blomqvist, 77e). Sélectionneur : Peter Gerhardsson.