Pronostic Espagne Suède : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe du Monde féminine

Une Espagne impressionnant passe l’obstacle suédois

La première demi-finale du Mondial féminin nous offre une très belle affiche entre l’Espagne et la Suède. Sur lancée d’un Barça désormais sur le toit de l’Europe (finales en 2019 et 2022, victoires en 2021 et 2023), l’Espagne voit sa sélection progresser. La Roja participe pour la 1re fois de son histoire aux demi-finales d’un Mondial, et on peut dire qu’elle le mérite. Bien rentrée dans sa Coupe du Monde, la sélection espagnole s’est facilement imposée face au Costa Rica (3-0) et contre la Zambie (5-0). Assurée de participer aux huitièmes de finale, la Roja s’est ensuite fait surprendre lors du choc de la poule face au Japon (4-0), peut-être pour éviter un tableau plus compliqué (le Japon s’est d’ailleurs fait éliminer en 1/4). En 8e de finale, l’Espagne a fait valoir sa supériorité pour s’imposer largement face à la Suisse (5-1). Dominatrice de son quart de finale face aux Pays-Bas, finaliste du Mondial 2019, l’Espagne pensait se diriger vers le dernier carré lorsque van der Gragt a égalisé dans le temps additionnel. Contraintes de disputer des prolongations, les Espagnoles ont trouvé les ressources pour s’imposer par l’intermédiaire de Paralluelo. Avec son jeu très plaisant, la Roja fait figure de candidat au titre, d’autant plus qu’elle dispose d’éléments comme Redondo, Hermoso ou Bonmati (toutes auteur de 3 buts) et de la meneuse de jeu Putellas .

En face, la Suède réalise également un parcours incroyable. En effet, solide lors de la phase de groupe, les Suédoises ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud, l’Italie et l’Argentine. Tombée sur un gros morceau en 8e de finale avec les Etats-Unis, la Suède a affiché un excellent état d’esprit pour museler la sélection américaine (0-0). Lors de la séance des tirs aux buts, la sélection suédoise s’en est remise à sa gardienne Musovic. La portière de Chelsea a écœuré Rapinoe and co et envoyé sa sélection en quart de finale. En quart de finale, face à un Japon jusque-là impressionnant, la Suède est rapidement rentrée dans son match pour imposer son rythme. Bien dans son match, la sélection suédoise a pris 2 buts d’avance avant de souffrir en fin de rencontre, avec notamment un penalty manqué par Ueki (2-1). Dans cette première demi-finale, l’Espagne avec son jeu très plaisant devrait prendre le dessus sur une équipe suédoise qui s’est beaucoup donnée lors des 2 dernières rencontres.

