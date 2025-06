Ligue des nations F : L’Espagne, l’Allemagne et la Suède se qualifient pour le Final Four

Du beau monde.

Si la France était déjà assurée de participer au Final Four depuis le mois de mars, les trois autres tickets ont été délivrés ce mardi soir au terme de la 6e journée de Ligue des nations. L’Espagne, l’Allemagne et la Suède ont ainsi décroché leur qualification.

L’Angleterre grande absente

La rencontre la plus indécise s’est déroulée du côté de Barcelone, puisque les deux mastodontes espagnols et anglais s’affrontaient pour décrocher la première place de leur groupe. C’est finalement la Roja qui est parvenue à renverser les Lionesses avec un doublé de la Barcelonaise Claudia Pina en seconde période. De son côté, la Suède a pulvérisé le Danemark (6-1) avec un triplé signé de la championne d’Europe avec Arsenal Stina Blackstenius, score de bon augure pour les Blågult puisque les deux nations recroiseront le fer à l’Euro lors de la première journée le 4 juillet prochain. Même tarif pour l’Allemagne face à l’Autriche avec un cinglant 6-0 assuré lors des 45 premières minutes.

On connaît également les reléguées puisque l’Écosse, la Suisse, le Portugal et le Pays de Galles évolueront en Ligue B lors de la prochaine Ligue des nations. Tandis que l’Autriche, la Belgique, le Danemark et l’Islande joueront leur survie lors des barrages avec les équipes arrivées en deuxième position en Ligue B.

La suite attendra octobre, place désormais à l’Euro qui se déroulera du 2 au 27 juillet prochain.

Espagne 2-1 Angleterre

Buts : Pina (60e, 70e) pour la Roja // Russo (22e) pour les Lionesses

Suède 6-1 Danemark

Buts : Blackstenius (1e, 43e, 53e), Kaneryd (5e), Angeldal (11e), Hurtig (90e+2) pour les Blågult // Thomsen (41e) pour la DBU

Allemagne 6-0 Autriche

Buts : Lohmann (1re, 39e), Schüller (9e), Cerci (26e), Bühl (31e), Freigang (43e) pour la Frauenteam

