S’abonner au mag
  • Ballon d’or 2025
  • Paris Saint-Germain

L’étrange campagne numérique pro-Dembélé lancée par une agence indienne

SF
L’étrange campagne numérique pro-Dembélé lancée par une agence indienne

Le fameux travail invisible, ou presque.

Les votes pour le Ballon d’or sont clos, et dans une semaine, on saura enfin si c’est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou un outsider qui héritera de la couronne. Un concours où chaque phrase, chaque geste et chaque vote est scruté comme si on élisait le pape. Mais en attendant, une histoire venue tout droit d’un scénario Netflix secoue le concours le plus bling-bling du foot mondial. Un journaliste australien, Neal Gardner, balance avoir reçu un mail lui proposant… de poster avec gentillesse sur Dembélé. Contre rémunération, évidemment.

Bangrr International, ou comment accuser la stagiaire

The Athletic a mené l’enquête et est remonté jusqu’à une agence indienne baptisée Bangrr International. L’affaire a fini par être attribuée… à une stagiaire de 18 ans. Version officielle : la jeune padawan du marketing, passionnée de ballon rond, aurait pris l’initiative toute seule d’envoyer un mail à un journaliste étranger pour « tester » le marché de l’influence. Voilà. Simple curiosité éducative.

Vérifiez vos spams, quand même, on ne sait jamais.

Pour les hooligans, le match PSG-Atalanta a déjà commencé dans les rues de Paris

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine