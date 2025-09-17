L’étrange campagne numérique pro-Dembélé lancée par une agence indienne

Le fameux travail invisible, ou presque.

Les votes pour le Ballon d’or sont clos, et dans une semaine, on saura enfin si c’est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou un outsider qui héritera de la couronne. Un concours où chaque phrase, chaque geste et chaque vote est scruté comme si on élisait le pape. Mais en attendant, une histoire venue tout droit d’un scénario Netflix secoue le concours le plus bling-bling du foot mondial. Un journaliste australien, Neal Gardner, balance avoir reçu un mail lui proposant… de poster avec gentillesse sur Dembélé. Contre rémunération, évidemment.

Ok, here goes… I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run. I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness. https://t.co/fRwSzCBZuf pic.twitter.com/JaOsUNj0KP — Neal 🇦🇺 (@NealGardner_) September 12, 2025

Bangrr International, ou comment accuser la stagiaire

The Athletic a mené l’enquête et est remonté jusqu’à une agence indienne baptisée Bangrr International. L’affaire a fini par être attribuée… à une stagiaire de 18 ans. Version officielle : la jeune padawan du marketing, passionnée de ballon rond, aurait pris l’initiative toute seule d’envoyer un mail à un journaliste étranger pour « tester » le marché de l’influence. Voilà. Simple curiosité éducative.

Vérifiez vos spams, quand même, on ne sait jamais.

