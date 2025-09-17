Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or

Est-ce que le vainqueur repartira avec l’option bagage en soute gratuite ?

Ces dernières semaines, la planète football a suivi les nominations pour le Ballon d’or 2025, le probable boycott des mauvais perdants du Real Madrid, la modestie d’un Ousmane Dembélé pourtant favori ou encore la confiance inébranlable d’Achraf Hakimi. Dernière nouvelle en date à seulement cinq jours de la cérémonie au théâtre du Châtelet : Qatar Airways devient le partenaire principal de cette 69e édition.

Un partenaire du PSG

Sponsor du PSG, la compagnie aérienne a noué un partenariat avec l’UEFA et la famille Amaury, organisateurs du Ballon d’or. Comme par hasard, l’année où le club de la capitale a remporté la Ligue des champions et où plusieurs de ses joueurs sont pressentis pour soulever le trophée… Le PDG de Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, un ami de Nasser al-Khelaïfi, a réagi à cette collaboration avec enthousiasme dans un communiqué publié ce mercredi. « En associant Qatar Airways, la meilleure compagnie aérienne du monde, aux meilleurs footballeurs du monde, nous renforçons la volonté de notre marque d’être la meilleure les domaines où nous évoluons. Ce partenariat renforcera notre mission : connecter les rêves, les cultures et la passion du football à travers tous les continents. »

Si ça, ça n’annonce pas le décollage de la candidature Dembélé…

