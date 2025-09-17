S’abonner au mag
  • Ballon d'or 2025
  • PSG

Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or

MBC
Un nouvel indice sur le futur sacre d'un Parisien au Ballon d'or

Est-ce que le vainqueur repartira avec l’option bagage en soute gratuite ?

Ces dernières semaines, la planète football a suivi les nominations pour le Ballon d’or 2025, le probable boycott des mauvais perdants du Real Madrid, la modestie d’un Ousmane Dembélé pourtant favori ou encore la confiance inébranlable d’Achraf Hakimi. Dernière nouvelle en date à seulement cinq jours de la cérémonie au théâtre du Châtelet : Qatar Airways devient le partenaire principal de cette 69e édition.

Un partenaire du PSG

Sponsor du PSG, la compagnie aérienne a noué un partenariat avec l’UEFA et la famille Amaury, organisateurs du Ballon d’or. Comme par hasard, l’année où le club de la capitale a remporté la Ligue des champions et où plusieurs de ses joueurs sont pressentis pour soulever le trophée… Le PDG de Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, un ami de Nasser al-Khelaïfi, a réagi à cette collaboration avec enthousiasme dans un communiqué publié ce mercredi. « En associant Qatar Airways, la meilleure compagnie aérienne du monde, aux meilleurs footballeurs du monde, nous renforçons la volonté de notre marque d’être la meilleure les domaines où nous évoluons. Ce partenariat renforcera notre mission : connecter les rêves, les cultures et la passion du football à travers tous les continents. »

Si ça, ça n’annonce pas le décollage de la candidature Dembélé…

Comment le PSG peut-il optimiser Gonçalo Ramos ?

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)
Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Revivez Real Madrid-Marseille (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine