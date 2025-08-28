Ousmane Dembélé pense qu’il est l’un des favoris pour le Ballon d’or

Sortez vos Paris.

Trois semaines après l’annonce des 30 nommés au prochain Ballon d’or, Ousmane Dembélé a évoqué cette échéance majeure pour sa carrière dans les colonnes du journal Le Monde. Questionné sur son statut de favori, l’homme aux 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière estime que le trophée devrait revenir à un joueur du Paris Saint-Germain. « C’est ce qu’on pense », confirme-t-il. Cette ode au collectif change des déclarations du très modeste Achraf Hakimi dans lesquelles le Marocain avait assuré qu’il méritait de repartir avec le Ballon d’or.

« Le Ballon d’or ? Le Graal pour un joueur de football »

Dans la suite de l’entretien, Dembélé affirme qu’il est l’un des favoris pour remporter ce trophée. « Tout peut se passer le 22 septembre. Le Ballon d’or, c’est le Graal pour un joueur de football. » Cette victoire récompenserait sa saison grandiose, conclue par un éclatant 5-0 en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. « Une victoire de ce type, à ce stade de la compétition, ce n’est pas tous les ans ! Du début jusqu’à la fin, l’équipe a joué un match incroyable. C’est vraiment ce soir-là que j’ai vécu les plus belles émotions de la saison », conclut le Français dans Le Monde.

Bis repetita le 22 septembre au théâtre du Châtelet ?

Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue des champions