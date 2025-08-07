Avec neuf joueurs nommés au Ballon d’or, le PSG et la Ligue 1 réalisent un double record

La Ligue des talents.

Le Paris Saint-Germain rafle 9 places sur 30 dans la liste des nommés au Ballon d’or 2025. Une performance XXL qui récompense le collectif solide affiché par les champions d’Europe tout au long de la saison, mais qui permet également d’établir deux records.

Égalité avec le Real Madrid 2018

Avec ces neufs joueurs, la Ligue 1 est le championnat le plus représenté dans la liste du Ballon d’or 2025, devant la Premier League (8 joueurs, en comptant les nouveaux arrivants Wirtz et Gyökeres), la Liga (7), la Bundesliga (4 avec Wirtz) et la Serie A (4, avec Kvaratskhelia). Dans l’histoire du Ballon d’or, le championnat français n’avait jamais dépassé plus de cinq joueurs dans la liste des nommés, un record établi en 1956, et égalé en 1986 et 1987. Les neuf nominations du PSG le pulvérisent, et permettent même au club d’inscrire son nom à côté d’un second record.

Neuf joueurs du même club, c’est une performance qui n’a été observée qu’une fois dans l’histoire du Ballon d’or, depuis que la liste ne compte que 30 noms. Le Real Madrid en 2018 détient donc le record un peu capillotracté, puisqu’il compte à la fois Cristiano Ronaldo, qui venait de quitter le club, et Thibaut Courtois, qui venait d’arriver. Dans tous les cas, le PSG 2025 rentre un peu plus dans l’histoire.

Et si le Ballon d’or était Parisien, pour finir en beauté ?

Le PSG et Lille auraient trouvé un accord pour Lucas Chevalier