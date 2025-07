Officiel : le PSG de Luis Enrique serait l’une des meilleures équipes de l’histoire !

La cerise sur le gâteau d’une année phénoménale.

Selon le dernier sondage proposé sur sofoot.com, vous êtes 54% à penser que le Paris Saint-Germain 2024-2025 est une des meilleures équipes de l’histoire du foot. Une question loin de faire l’unanimité, puisque 46% (oui, on est forts en maths) d’entre vous estiment le contraire.

Au même niveau que le Barça de Guardiola ?

Une question clivante pour une réponse clinquante. Oui, plusieurs d’entre vous placent ce PSG de Luis Enrique 2.0 au même niveau que le Barça de Pep Guardiola en 2010 (auteur d’un sextuplé historique,) ou de Manchester City 2023, vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Comme l’affirme IlMajor : « Évidemment, le jugement se fera sur le temps long, mais j’avoue que j’ai rarement vu une équipe aussi dominante que ce PSG. Allez, je pourrais mettre City (en LDC c’était moins bon) ou le Barça de 2010. Mais quand même, c’est très fort ce que fait ce PSG. Contre l’Inter ou contre le Real, on aurait dit des équipes de U20 contre des séniors. »

D’autres pensent qu’il ne faut pas céder à la culture de l’instant et attendent de voir sur le long terme. C’est le cas de Gorcia : « On en reparle dans 12, 24, 36, 48 mois ? » Et même les supporters parisiens ne veulent pas aller trop vite en besogne, comme le souligne Laurentlp : « En tant que supporter parisien, j’ai voté non. Par contre, si l’équipe maintient le niveau stratosphérique qu’elle affiche en ce moment sur la durée (quelques saisons donc, même sans victoire finale en C1 chaque année), alors oui. »

À noter que l’écart entre le oui et le non a considérablement baissé au lendemain de la défaite en finale de Coupe du monde des clubs (3-0) face à Chelsea. De quoi rallumer l’étincelle du « trop beau trop vite », et de voir apparaître les plus ironiques en commentaires. C’est le cas de jahcdr : « Une des meilleures équipes de tous les temps qui se prend une véritable danse par le vainqueur de l’Europa Conference, ça fait tache non ? »

Rendez-vous dans deux ou trois ans ?

Comment le football français peut-il participer à l’effort budgétaire ?