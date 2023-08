Le superbe hommage d'Olga Carmona à son père

Un très bel hommage.

Juste après après avoir fait gagner la Coupe du monde à sa sélection, l’Espagnole Olga Carmona a eu la douleur d’apprendre le décès de son père. La joueuse du Real Madrid lui a rendu hommage ce lundi sur son compte Twitter (X) : « Je ne pourrais pas assez vous remercier pour tout votre amour. Hier a été le plus beau et le pire jour de ma vie. Je sais que tu aimerais me voir profiter de ce moment historique, c’est pourquoi je serai avec mes coéquipières, pour que d’où que tu sois tu saches que cette étoile est aussi la tienne, papa. » L’attaquante de la sélection espagnole a marqué le seul but de la finale de ce dimanche face à l’Angleterre, et a offert à sa sélection nationale le premier titre de son histoire.

No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá🌟 pic.twitter.com/U0FKunGdml — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 21, 2023

Une journée qu’elle ne pourra pas oublier.