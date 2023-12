En Espagne, il ne sera plus obligatoire d’honorer sa sélection en équipe nationale

L’Espagne : un terrain fertile pour l’innovation.

La séance plénière du Congrès espagnol a approuvé, ce mardi, selon Marca, la modification de la loi du sport, entrée en vigueur en 2022 et qui va désormais « garantir le droit à l’autonomie de la volonté des athlètes » d’honorer, ou non, leur présence dans les équipes nationales espagnoles. Dorénavant, les sportifs et sportives viendront défendre le maillot de leur sélection seulement s’ils le souhaitent.

🔴 El Congreso aprueba tramitar la reforma de la Ley del Deporte para que no sea obligatorio que los deportistas acudan a la selecciónhttps://t.co/Vaj1RR3pRC — laSexta Noticias (@sextaNoticias) December 19, 2023

Ce changement a été amorcé à la suite de la polémique qui entourait la sélection nationale espagnole de football féminin après leur victoire en Coupe du monde. En septembre, le groupe refusait de venir en sélection s’il n’y avait pas d’amélioration notable concernant la fédération espagnole, car elles n’avaient aucun plaisir à rejoindre le rassemblement et à défendre une institution dépassée. À cette époque, Luis Rubiales (ex-président de la fédération) et Jorge Vilda (ex-sélectionneur) venaient d’être démis de leurs fonctions. Selon la loi espagnole sur le sport, mise en application en 2022, les sportifs et sportives s’exposaient à l’époque à des amendes allant de 3 000 à 30 000 euros et à une annulation de leur licence pendant 5 ans. Aujourd’hui, la modification de la loi du sport annule cette mesure.

Décidément, les joueuses espagnoles sont pionnières dans leur domaine.

