L’Espagne sort une pièce commémorative de sa victoire au Mondial 2023

L’Espagne dévoile sa face.

La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole crée une pièce commémorative en hommage à la victoire de la sélection espagnole de football féminine, lors de la Coupe du monde 2023 en Australie (victoire 1-0 contre l’Angleterre). Confirmé ce vendredi par le bulletin officiel de l’État, la pièce sera composée d’argent et de cuivre. Sa valeur est de 10 euros, mais elle sera en vente dès demain avec un prix d’achat de 60 euros. Sur cette pièce, on retrouvera le portrait du roi Philippe VI, marqué de l’année 2023 d’un côté.

🪙 Una moneda con un valor especial. La Selección tendrá su propia divisa en circulación en conmemoración del Mundial. 📌 Se emitirá mañana a un precio de 60€. pic.twitter.com/Lw1jSFOSkd — Relevo (@relevo) December 18, 2023

Au verso, il y aura une étoile représentant la victoire espagnole, accompagnée du drapeau espagnol et du trophée de la CDM, le tout en couleurs. On pourra lire « Championnes du monde », en hommage à la première victoire de l’équipe féminine espagnole en Coupe du monde. Attention ! Sa production sera limitée à 6 000 exemplaires, il ne faudra pas traîner pour se la procurer dès ce mardi en Espagne.

Et la tête de Luis Rubiales, alors ?

