Antonio Mateu Lahoz et Iker Casillas pressentis pour remplacer Luis Rubiales

Des brutes et des truands, mais où est le Bon ?

Après de longues semaines d’attente, Luis Rubiales s’est résolu à démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole. S’il était déjà remplacé par Pedro Rocha Junco, intérimaire à la suite de la première suspension de 90 jours adressée par la FIFA, de véritables successeurs sur le long terme sont désormais ciblés par la RFEF pour reprendre la présidence. Si le passage de témoins ne se déroulera qu’en 2024, certains noms reviennent dès maintenant, sans faire vraiment rêver quant au futur du football espagnol.

Selon les informations de Relevo, les deux potentiels candidats qui parleront le plus au grand public sont : Antonio Mateu Lahoz et Iker Casillas. Autrement dit, un arbitre non reconduit par la Liga adepte des décisions controversées et qui aimait avoir son quart d’heure de gloire lors des rencontres, et un gardien légendaire aux blagues de très mauvais goût. Fernando Sanz, président de Malaga ayant légué le club contre quelques pétrodollars pour tenter de le sauver, et Mateu Alemany, dirigeant d’un Barça endetté, font aussi partie de la liste évoquée par le média ibérique.

De toute façon, ils ne pourront pas faire pire que les dernières semaines de Luis Rubiales.

