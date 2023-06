Au revoir Lahoz

Non reconduit par la Liga, Antonio Mateu Lahoz a vécu à 46 ans le dernier match au sifflet d'une longue et clivante carrière lors de France-Grèce. En attirant, comme souvent, une large part de la lumière à lui.

Baisser de rideau d’une saison éprouvante pour les joueurs, ce France-Grèce était aussi un moment à part pour l’homme en noir (ou plutôt bleu criard pour l’occasion). Antonio Mateu Lahoz, star du sifflet, tirait en effet sa révérence au stade de France. Et son émotion au terme de la partie dit beaucoup de l’attachement du bonhomme à son métier. Malheureusement, l’Espagnol a une nouvelle fois fait parler de lui pour sa prestation, loin d’être inspirée, entre penaltys non sifflés pour les Bleus, carton rouge non adressé à Mavropanos pour un pied dans la tempe de Griezmann – au moins cette fois, il a désigné le point des onze mètres – et discussions interminables. « Des décisions arbitrales aléatoires ? Oui, le terme est gentil, réagissait au coup de sifflet final pour TF1 un Didier Deschamps qui n’aura pas caché son agacement tout au long de la partie. Comme vous le savez, c’était le dernier match de M. Lahoz, un personnage de l’arbitrage. J’ai comme l’impression que le VAR n’a pas voulu le déjuger. »

Au nom du père

Ainsi prend fin la carrière au plus haut niveau de « Toño », quinze ans après son premier match de Liga, en septembre 2008. Il quitte la scène après avoir dirigé 288 rencontres du championnat espagnol, troisième plus haut total de l’histoire. Devenu arbitre international en 2011, Lahoz était également un habitué des plus grandes compétitions (C1, Coupes du monde 2018 et 2022, Euro 2021). Référence de l’arbitrage au pays, il avait été honoré avant Majorque-Rayo Vallecano au début du mois, son tout dernier match de l’autre côté des Pyrénées. « Si je suis honnête, je voulais être footballeur, confiait l’ancien joueur de Segunda B à Vicente del Bosque lors d’un échange pour El Pais en 2021. Sur le terrain, j’étais respecté tant que footballeur, en tant qu’arbitre et en tant que Toño, un être humain. Tout le monde connaissait ma passion pour le football depuis mon plus jeune âge. »

Les larmes de Mateu Lahoz pour son dernier match en t’en qu’arbitre en Liga ! ✨🥺pic.twitter.com/JBTHJoxYMo — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) June 4, 2023

Un amour pour le ballon rond que celui qui adresse toujours un clin d’œil à destination de sa mère à chaque fois que la caméra se pose sur lui au moment de pénétrer sur le terrain – « pour qu’elle sache que je vais bien » – a développé très jeune. Avant de bifurquer. « Je suis arbitre parce que mon père est décédé. Nous avions besoin d’argent à la maison et nous avons tous dû mettre la main à la pâte, confiait-il encore. J’ai eu la chance d’être encadré par mon frère aîné, qui était également arbitre, et c’est lui qui m’a invité à essayer. C’était comme un défi pour m’aider à surmonter la mort de mon père. Il savait que cela m’aiderait à mûrir beaucoup. J’avais 14 ans, mais je me souviens parfaitement de ce moment. » La voie de celui qui appelle les joueurs par leur prénom, une habitude héritée de son parcours d’enseignant en parallèle, était alors toute tracée.

Les cols de Lahoz

Ces dernières années pourtant, le nom d’Antonio Mateu Lahoz a été régulièrement associé à des guerres d’ego avec plusieurs anciens de Liga. « Je connais cet arbitre depuis l’Espagne. Mateu Lahoz est un gars spécial. C’est un arbitre qui aime se sentir différent, quand les gens voient quelque chose, il décide du contraire », pestait Pep Guardiola, expulsé par l’intéressé à la mi-temps d’un quart de finale de C1 perdu contre Liverpool en 2018. Le technicien catalan devait être ravi de le voir atteindre l’apogée de son parcours en étant désigné pour diriger la finale de Ligue des champions 2021 perdue par son Manchester City face à Chelsea. Mais l’homme, souvent accusé de trop aimer les caméras, assume son côté showman. Le visage encore sanguinolent, Antoine Griezmann – un habitué du personnage depuis de longues années – ne pouvait qu’en sourire lundi soir en le voyant faire mine de remettre son bandage.

Cette dernière saison de l’arbitre espagnol restera malgré tout entachée par de trop nombreuses polémiques. Déjà pas le plus grand ami de Lionel Messi après avoir refusé à l’Argentin un but qui aurait offert le titre au Barça face à l’Atlético en mai 2014 – ce dont il s’était pas la suite excusé, reconnaissant une « erreur » –, Lahoz n’a rien fait pour y remédier au Qatar. Dix-huit cartons distribués et une tension jamais gérée : ses décisions lors d’Argentine-Pays-Bas avaient déclenché la colère de la Pulga : « L’arbitre, je préfère ne même pas en parler. Avant le match, on avait peur et il s’est produit c’est qu’on attendait. La FIFA doit se préoccuper de ça. Elle ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d’une telle envergure. » Le baiser le mort ou ça, c’est pareil. Cette retraite forcée (il n’a pas été reconduit par les instances de la Liga) intervient dans une période trouble pour l’arbitrage espagnol, marqué par l’affaire Negreira et qui voit donc ses deux principales figures raccrocher les crampons (Carlos del Cerro Grande arrête également). Insuffisant pourtant pour convaincre Lionel Messi de retrouver son championnat préféré.

