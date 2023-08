Espagne : le sélectionneur de l’équipe féminine tacle Luis Rubiales

24 heures après l’avoir applaudi.

Avec son refus de démissionner de son poste de président de la fédération espagnole, Luis Rubiales s’est mis quasiment tout le monde à dos. Et même certains de ses fidèles commencent à le lâcher. À l’image de Jorge Vilda, le sélectionneur de l’équipe féminine, qui, dans un communiqué transmis ce samedi aux médias espagnols, a taclé son président. « Il ne fait aucun doute que ce comportement est inacceptable et ne reflète en rien les principes et les valeurs que je défends dans ma vie, dans le sport en général et dans le football en particulier. Je condamne sans réserve toute attitude machiste, indigne d’une société avancée et développée », peut-on lire.

Lui-même contesté par ses joueuses, Vilda lâche donc une crotte de nez sur Rubiales, 24 heures seulement après l’avoir applaudi lors de l’assemblée générale extraordinaire, où le président a affirmé qu’il ne démissionnerait pas. « Mon travail en tant qu’entraîneur national des féminines a toujours été axé sur la réussite sportive, mais aussi sur la promotion d’initiatives en faveur de l’inclusion, du respect et de l’égalité. Je réitère mon engagement indéfectible pour la promotion d’un sport qui soit un modèle d’égalité et de respect dans notre société », conclut-il. Aucune mention, en revanche, sur le fait que les 23 championnes du monde ont décidé de ne plus venir en sélection.

Comment dit-on girouette en espagnol ?

