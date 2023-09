Espagne : une majorité de joueuses réintègre la sélection

La dernière saison de la télénovela approche.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la grève des joueuses espagnoles. Appelées par la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé, pour participer à la première édition de la Ligue des nations féminine, celles-ci refusaient de représenter la sélection, tant que les choses ne bougeaient pas au sein de leur fédération. Après une réunion de près de sept heures avec plusieurs dirigeants et le conseil supérieur du sport espagnol, Victor Francos, secrétaire d’État aux sports, s’est exprimé devant les médias : « Nous sommes arrivés à une série d’accords qui seront rédigés demain [ce mercredi] et signés par la fédération et le Conseil supérieur du sport avec un accord très concret : la constitution d’une commission mixte et tripartite entre le conseil, la fédération et les joueuses, pour pouvoir donner suite aux accords que nous avons atteints et qui concernent plusieurs éléments. »

Las declaraciones de Víctor Francos: 🗨 "Se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una que no conlleve sanciones" 🗨 "Se constituirá una comisión mixta y tripartita: CSD, RFEF y jugadoras" 🗨 "La RFEF se ha comprometido a que los cambios se produzcan de forma inmediata" pic.twitter.com/JwWBMnDJ8v — Relevo (@relevo) September 20, 2023

Au total, 21 joueuses ont décidé de réintégrer la sélection, tandis que deux d’entre elles, dont les noms n’ont pas fuité (elles communiqueront elles-mêmes), ont choisi de rester à l’écart par « manque d’envie et mal-être personnel » et peuvent quitter le rassemblement sans sanction. Victor Francos a précisé la teneur des échanges, évoquant essentiellement une recherche d’égalité : « Cela concerne spécialement tout ce qui touche au processus de loi du sport ou des sujets comme les politiques d’égalité de genre, d’accélérer l’égalité salariale, la qualité des infrastructures de sport, et dans ce cas précis, pour le football féminin. » D’autre part, devant les journalistes présents à l’hôtel de la sélection, il a précisé que « la fédération s’est engagée à ce que ces changements aient lieu avec effet immédiat » , faisant référence à certaines doléances des joueuses, tandis qu’il a souligné la « sincérité absolue » des échanges, qui ne visaient pas à sanctionner les frondeuses.

A seguir, (à suivre en français).

