Montse Tomé convoque la plupart des joueuses qui refusent la sélection espagnole

Viendront, viendront pas ?

En battant l’Angleterre (1-0) en finale du Mondial 2023, les Espagnoles ne pensaient sûrement pas que le rassemblement de septembre servirait plus à célébrer ce titre historique qu’à l’entrée en lice dans la Ligue des nations. Beaucoup (trop) d’eau a coulé sous les ponts en à peine un mois, et la plupart des championnes du monde ne veulent pas revenir en sélection après les agissements de Luis Rubiales, président démissionnaire de la fédération. Parmi les 23 joueuses victorieuses, 21 boycottent tandis que l’une des deux autres a décidé de prendre sa retraite internationale.

👉 Esta es la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 para las dos primeras jornadas de la #UWNL 🇪🇸 La @SEFutbolFem se medirá a 𝗦𝘂𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗮 𝗦𝘂𝗶𝘇𝗮.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/ruBcpt0MA0 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 18, 2023

On pensait Montse Tomé bien embêtée pour établir sa liste, mais la nouvelle sélectionneuse, adjointe de Jorge Vilda durant le Mondial, n’a eu que faire des revendications du groupe. Elle a ainsi décidé d’appeler quinze des rebelles, mais pas Jenni Hermoso, victime du baiser forcé de l’ex-boss de la RFEF. Mapi León, Patri Guijarro, Amaiur Sarriegi et Lucía Garcia font aussi partie de la liste alors qu’elles faisaient partie de « Las 15 », à l’origine des première protestations dans le football espagnol. « J’ai confiance dans le fait qu’elles sont professionnelles et championnes du monde. Être en sélection est un privilège et je pense pouvoir compter sur les 23 joueuses demain (mardi) », a déclaré Montse Tomé.

On prend les paris.

