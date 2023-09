21 des 23 championnes du monde espagnoles boycottent la sélection

Pas de temps pour les célébrations.

Parmi les 23 Espagnoles sacrées championnes du monde en août dernier, 21 refusent de revenir porter la tunique de la Roja à la suite des agissements de Luis Rubiales et des casseroles qui sont ensuite tombées sur la péninsule Ibérique. La première liste de la nouvelle sélectionneuse, Montse Tomé, doit tomber ce vendredi, mais les joueuses ont pris les devants en avertissant la fédération de leur boycott. À travers un communiqué, relayé par Alexia Putellas, le groupe réclame des « restructurations » de l’ensemble de l’instance et du football féminin espagnol pour « parvenir à une structure qui ne tolère pas et ne participe pas à de tels actes dégradants ». La moindre des choses donc.

Claudia Zornoza et Athenea del Castillo n’ont pas apposé leur signature, les deux seules de l’aventure victorieuse entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande cet été. La première décide d’ailleurs de prendre sa retraite internationale et annonce soutenir ses coéquipières. Au total, elles sont 41 à avoir participé à cette révolte, donnant un élan encore plus grand à « Las 15 », déjà pionnières dans la revendication.

Dani Carvajal doit bien être disponible si Montse Tomé a du mal à rétablir une liste.

Les joueuses espagnoles menacent de ne pas revenir en sélection